上海，我的第二故鄉（下）

可惜我在上海中學讀完高一升高二時，就離開了。一九五八年，全國掀起大躍進，鑼鼓喧天、紅旗飄揚，一天等於二十年，超英趕美，全民煉鋼鐵，糧食畝產萬斤，那是個全民皆瘋狂的年代。西北有人來上海招聘，他們說去西北工作，工資每月五百元，要讀大學的話，戲劇學院或工程學院可以任選；我和很多人都信以為真，報名試試看，結果我被批准，還任命當上海大隊隊長。

可是到了青海西寧，那裡什麼都不是，情況讓好多女生都哭了，我們被安置在勞改營，大家才知道上當了。到達的第二天就要我們去修築鐵路，挖土推車運石頭，過了不久發現了大慶油田，一窩蜂地把許多老幹部抽調而去，撇下我們沒人管。隊友中許多人開始遠走高飛，有門路的藉口參軍，走了。我的連長和政治輔導員了解我，有意讓我回上海讀書，對我說，「你千里迢迢從海外回國求學，還是應該完成你的高中學業」。

費了很大力氣，我也終於如願，在近一年後回到上海，回到上中以同等學歷參加高考 ，考上了華東師範大學英國語言文學系。一九六五年大學畢業後，我被分配到上海電訊儀表局，並不如畢業前被選定的去外交部；原來八位被選中的人中，只有兩個沒去外交部，我大概是因為來自海外而落選。我在儀表局屬下的無線電廠勞動、翻譯和教學，實現了我回國升學 、就業的夙願。

一九六六年文革來了，在 「革命無罪，造反有理」 的口號下，大家都投入寫大字報、大批判、大造反、大抄家、大批鬥、大串聯的全民政治運動。上海最熱鬧的市中心也出現過大標語：「龍生龍，鳳生鳳，老鼠的兒子只會打地洞。」所有的人像脫韁的馬，在原野上狂奔，各有各的「造反兵團」和「革委會」。文革中，我曾是造反派，曾參加文藝小分隊，到蘇州等四處演出，我也曾經歷被鬥、戴高帽遊街和關牛棚。那一代人，任誰也不會忘記那場綿延十年、「炮打司令部」、「橫掃一切牛鬼蛇神」的史無前例大浩劫。

從青少年、成年到壯年生活，我也在上海有愛情和婚姻。我因小手術住院，有一名護校實習生，常常在帷幕外的縫隙看我，她以為我沒察覺，不知我早已看到帷幕下方她的鞋。她曾在早上鋪床時握我的手和我說話，她好奇為何沒人來探望我？說我不像本地人，因為年輕時，我頭髮捲，穿花衣服；出院後，她打電話告知我有東西遺漏在醫院。

離開上海去西北前，我去和她見面，並取回我遺漏在醫院的書本；去西北後，她回我信時叫我不要聯繫了。事隔很久，我回上海參加高考期間去看電影，散場時，站在我前排轉頭看我的竟是她，我奇怪怎麼會有這樣巧合的事？但我們並沒繼續來往。我考上大學後的一個三八節，那時是一九六一年，我寫信祝她節日快樂，並告訴她我考上大學了，誰知她竟回了一封長信，說想念我等許多悅耳的話。

後來知悉她經過兩次失戀，她有個同事知道我，要她介紹我，她不肯，才開始與我來往；我們常約會，直至結婚生子，生了兩個兒子。文革期間，她長期下放，家庭聚少離多，我發現很多事，對她的行為不滿意，我們的婚姻終於破裂。

我到香港 後，仍然幫她申請到香港，資助她買房，適當安排了兩個兒子。但是婚姻破裂，始終是我人生的憾事，成為心中永遠的糾結。事隔多年後，我曾決定忘記前嫌，回去香港找她，想要與她復合，正好當時她與別人離異。但是接觸下來不愉快，彼此不相互接受，我的努力失敗，十分無奈，最後只好選擇放棄。我感慨人生的際遇，總不能以個人的意願一廂情願行事。

一九七三年底我離開上海去香港，但上海的長期生活，讓我融入了上海人的世界，塑造了我的前半生，上海是我的第二故鄉。

➤➤➤上海，第二故鄉（上）