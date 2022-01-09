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乖乖桶

徐夢陽

最近在學校服務的妻子下班後拿回一包糖果，說是有一名學生生日，特別送給班上同學跟教導他們的老師。我看著那包糖果，要價不菲，那位同學想必家境不錯，而家人也想分享生日的喜悅給每位同學，聽說還帶了蛋糕，高興地唱生日快樂歌。

雖然距離我讀小學已近三十年，不過還依稀記得班上同學慶生情景，大概也是跟現在差不多。某些家境較好的同學，生日總要帶好幾桶乖乖桶來請同學吃，大家開心吃著各式各樣顏色的軟糖，早就把吃糖會蛀牙這件事拋諸腦後。

當那位同學帶著尖尖的帽子分送糖果，我們總會大聲祝福他生日快樂，感覺愈大聲，就會分到愈多糖果，所以每人都卯足勁祝福，把歡樂與喜悅渲染全班，甚至是整個校園。因此當聽到生日快樂歌，就知道附近班級又有人慶生了。

那時候不忌口，總覺得每一顆糖都能夠吃進嘴裡、甜在心裡。所以當我們拿到一把糖果，最重要的就是分配吃的時間，然後絕對不能讓其他人拿走，也不想要分享給弟弟妹妹。因為這是難得吃到的，所以總會找個地方把糖果藏起來。

一直到長大，我終於實現了買乖乖桶的願望，不過周遭陪我慶生的人只有妻子，頂多還有雙親和弟弟；但是基於養生，那桶乖乖桶幾乎沒人捧場，大家最多就是吃蛋糕。對於那桶糖果，實在沒轍，我只能請妻子帶到學校分給學生吃。

儘管市面上糖果口味愈來愈多，乖乖桶至今仍是我心中難忘的記憶。

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