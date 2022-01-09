《老照片說故事》七巧板

投射七巧板分析圖，讓學生們一窺奧祕。

在教授「等積變換」問題時，為提高學生的興趣，我拿出了七巧板，要學生們從原本的正方形，弄亂後堆砌成長方形、三角形、梯形、平四邊形等。他們面有難色，認為是「不可能的任務」。七巧板又稱「智慧板」或「唐圖」，由一個大正方形分割成五塊三角形、一塊正方形和一塊平行四邊形，可拼成無數的同面積圖案。

我想起小學時看見同學玩七巧板，能夠把七片板塊拼出千變萬化的圖案，深深被吸引。那時只是基於好奇心，自己沒有錢買一套七巧板，就依樣畫葫蘆，用紙剪成七巧板的模樣，對七巧板背後的原理一竅不通，只是亂拼湊。

據說宋朝的黃伯思用七張長方形的小桌，可依來客的人數多寡而拼擺出不同的桌形，稱為「燕兒圖」；明朝的戈汕改進成七張三角形和六張梯形的小桌，拼擺出的桌形變化更多，稱為「蝶翅兒」；清朝葉庚鑑於燕兒圖和蝶翅兒都是直線形，把它增至包括六塊有弧形的十五片板塊。至此，它再也不是純粹用來拼搭桌子的技巧，而變成拼出山川人物文字等動腦遊戲的「益智圖」，「七巧板」或許就是由這些衍化出來。

我上高中時，一名代課老師留給我深刻的印象。代課老師通常都是做一些課外有趣活動，他要我們拿出一張方格繪圖紙，剪出一張十三乘十三的正方形，然後把它分成兩半，一半是五乘十三，一半是八乘十三。五乘十三的長方形由對角線一分成二剪出兩個三角形；在八乘十三的長邊上，上邊取八，下邊取五，將此兩點連線剪成兩個梯形。全班同學望著代課老師，不知道他葫蘆裡賣什麼藥。

代課老師問我們：「正方形的面積是一百六十九，對吧？」他神祕地笑說：「那你們看啦，我將把它變成一百六十八。」只見他把剪出的三角形和梯形連接成一個大三角形，再把兩個大三角形拼出成一個八乘二十一的長方形，一算，面積果然是一百六十八。代課老師沒有解說其中的原因。多年後，在研究「斐波那契數」（Fibonacci Number）及「等積變換」問題時，我對當年百思不解的問題終於得到了答案。

當學生們成功地拼出長方形、三角形、梯形、平四邊形後，我在布幕上投射兩個用七巧板組成的黑色人形輪廓，我問他們為何同樣七片板塊，卻組成看去相似、而又不同的兩個人？見他們困惑的眼光，我不想他們也像我當年一樣抱著疑惑；我又用投射分析圖讓學生們一窺奧祕。我告訴他們，「眼見不一定為實」，數學不是魔術，一些障眼法是難以逃脫數學演算的。