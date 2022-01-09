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上海，我的第二故鄉（上）

景莊

不是因為我的上海話流利，就把上海說是我的第二故鄉。

我十七歲離開南洋，回國升學，到深圳後，僑務處安排進入廣州石牌華僑補校。參加補校統考後，分配到上海入學，上海是我填志願的第三個選項。

抵達上海，學校在工人新村，沒有規定的校服，同學清一色穿著藍色或灰色衣服，非常樸素，女同學都留兩條辮子。我們分配到那裡，也許是為了要讓我們多向工農子弟學習吧。

學校各方面都不錯，供三餐，但是晚自修後，我們有時到校門口吃一碗陽春麵當宵夜，別看陽春麵裡只放一點豬油和幾顆蔥花，味道可真好呢！逢周日或節日假期，起身晚了，食堂關門，我們就到外邊喝豆漿吃油條，或者買粢飯糕、油墩子和燒餅等地道的上海早餐。初次試吃，格外有新鮮感，我們在南洋吃慣的咖啡和麵包不好比較。

上海人說話，常帶「阿拉」一詞，我有點困惑，因為馬來話的「阿拉」指的是他們的先知穆罕默德；後來明白上海人說的「阿拉」是「我們」的意思。那時候，上海人看我們的衣著打扮也新奇，稱我們為「華僑人」。

在上海開始的新生活，對一個來自熱帶的青少年來說，簡直是天翻地覆。有一名印尼僑生因為早到上海一步，比我更懂，天冷時，他帶我到四川北路的裕德池沐浴，泡熱湯、擦背。記得師傅一手拉起我的一隻腳，另一隻手的手掌緊裹白毛巾，在我腳上由高往低大力一搓，黑黝黝的老坑紛紛掉下來。

天啊，我還以為我很乾淨！在南洋，我們只懂沖涼，這種擦背和泡湯是人生第一回體驗，不過，讓我覺得既刺激又痛快。洗罷，穿上浴袍或裹起大毛巾，走到自己的包間，躺臥沙發床上，慢慢品味碧螺春的甘醇和舒展自己；到了時間要起身，又才慢條斯裡地穿衣戴帽，圍上圍巾，從容出門搭車，上館子吃飯。若熟悉了哪家店有哪些菜，就選擇去哪裡，是大三元、新亞、杏花樓或老正興？名菜多著呢，滑蛋蝦仁、煙鯧魚、大閘蟹、東坡肉、上海醉雞或醃篤鮮？有時坐下來仔細看菜譜，或請服務員指點也不失另一種享受。

時不時我們也更換口味去吃西餐，那時候，南京路國際飯店十四樓有焗三文魚和奶油沙拉等，而淮海路復興西餐廳有俄式土豆燒牛肉和羅宋湯等，任君選擇。

我在國外是英文學校學生，已經讀到六號班，雖然懂點中文，那是在夜校補習學的，到了上海要從頭來，所以從初中一讀起。不過，初中的三年真有學到東西。我參加了學校話劇隊，當學生會文娛股長，經常要上台演戲和朗誦詩文，看小說背熟著名詩人如臧克家、艾青等人的詩。那時情竇初開，特別喜歡普希金的愛情詩，如今還記得：「我曾經愛過妳，愛情也許還沒有完全從我的心靈裡消亡，但願它不再纏繞妳，我一點都不願讓妳難過和悲傷。」這要感謝語文老師和輔導文娛老師的指導。

我還看了很多書，訂購雜誌如「新觀察」等，讀冰心的「寄小讀者」、鄒韜奮的「萍蹤寄語」、「萍蹤憶語」和他的全集，還有魯迅文集、「兩地書」，吳玉章和方志敏的文章也很合口味，郭沫若的全集更是用心讀。那時候很流行的蘇聯小說「鋼鐵是怎樣煉成的」也讀過，奧斯特洛夫斯基的名句：「一個人的生命是應該這樣度過的，當他回首往事的時候，不因虛度年華而悔恨，也不因碌碌無為而羞恥。這樣在臨死的時候，他才能夠說：『我的生命和全部的經歷都獻給世界上最壯麗的事業——為人類的解放而鬥爭。』」

不過我總覺得，在上海，幫助我最大的是與筆友通信，寫信讓我學會用文字表達自己的思想和情感，以實際行動提高作文水平，與這位筆友的邂逅是我此生的榮幸。那是到上海不久的一天，我乘公共汽車，她排在我後邊，因人很多，她很禮貌地請我往裡走；我依她的意思，走到了車子最後頭，沒有位子，我們站著，在車上聊了起來。她很漂亮，一身淺藍花布拉吉裙子，胸前別著山東大學的校徽，長長的辮子，明亮的雙眼望我時，我都不敢對視。

我那時才是個初中生，心裡立刻對她這樣有學問而肅然起敬，告別之後，書信妳來我往，足足通信三年。她寫字很工整，句子優美，是個俄語系學生；放假時她回上海，我們逛公園和一起吃飯，但是彼此始終保持距離，彬彬有禮，她大我四歲，我把她當姊姊看待。一九五八年，她畢業分配到昆明，那時她已經轉學回上海外國語學院；她去昆明那天，我特地去北站送行。不久，我也離開上海去西北，我們竟然就此失去了聯絡，她是我一生感恩的人。

我初中畢業被評為三好（身體、成績、思想）學生。當時上海最有名氣的中學是閔行上海中學，最早是清末洋務派辦的龍門書院，校園、師資和設備都非常好，上海高幹子弟很多在那裡學習，我們十分嚮往。我們成績較好的十幾個僑生，徵得領導同意，相約去投考上中，結果也大部分被錄取了。

➤➤➤上海，第二故鄉（下）

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