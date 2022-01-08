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足球之鄉

王世霞

我家住在天津大直沽的大雜院，離河東體育場很近，同院的伯伯（天津人稱父親的哥哥為大爺，父親的弟弟為伯伯）和兄弟們都會踢球，足球就在院裡放著，我常拍著玩。最早的足球有一個近兩寸的開口，對稱兩排眼兒，有皮繩，像鞋帶。球膽有個打氣的長氣嘴，打足氣後，把氣嘴對折，捆緊塞進足球開口，繫上皮繩，足球口總是拱起的。後來足球變成氣針的，有球膽，之後更進化成沒有球膽的。

八伯是文革中天津最有名的民間足球隊——大直沽戰友隊的後衛。有一天我正拍球玩，老伯和二表叔把足球要走，想到便道上去踢，便道旁是大直沽糧庫的圍牆，上面有鐵絲網，沒一會兒他們就回來了，悄悄把球放好。隔天，八伯和隊友要去踢球，發現足球癟了，問我「誰拿球了？」我說「老伯和二表叔」，原來那天他們把球踢到鐵絲網上掛破了，回來沒敢說。

有一次八伯帶著兩幫孩子到體育場比賽，他既是裁判又是雙方的教練，一個孩子搶球時把老伯撞了個跟頭。賽完，都回到我們大院裡，八伯讓撞到老伯的人和老伯站在一起，做著示範動作說，人家是「合理衝撞」。

我剛上班時，騎自行車上下班，常遇到一幫男孩在大街上踢足球，把足球往工廠的牆上踢。他們還經常賽球，不管不顧地搶。看見他們，我都趕緊下車推著走，怕撞著他們，也怕被踢到；推車走到跟前，他們才停下，所有的眼睛都盯著我，嫌我走得慢，好像理虧的是我。後來發現，別人騎車快到跟前就猛按車鈴，孩子們立刻停住，車剛過，一聲「開球」又踢起來。有時沒等按鈴，一個孩子大喊：「有車！」不管踢得多瘋，都乖乖站著，我滿心感激地騎過去。我妹就沒那麼幸運了，有一天她正走在大街上，一個足球飛來把她砸倒，頭破血流；奶奶抱著她跑到衛生院上藥，明明知道是哪家孩子踢的，也沒找人家理論。奶奶說，小孩踢球都說不定的。

七○年代初，我在天津第五十四中學上初中，我們學校是足球傳統學校，出過不少中國足壇名將，我同班同學王廣泰被選入天津隊，進了國家隊。生長在足球之鄉的人都這樣，只要說起足球，都是一段接著一段，意猶未盡。

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