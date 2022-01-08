文革時期流行一種論調，「我是中國人，何必學外文；不會ABC，也當接班人」。外語教學當時處於最低潮，外語課停開，外語教師走「五七道路」開機床、當農民。

打倒四人幫後，一九七八年恢復了高考 ，初期英語試卷不計分，僅作參考，初中水平的英語高考題很多學生也是無從下手，選擇題憑感覺亂圈。隨後幾年，記分率逐步提高，從百分之十五開始，經過好幾年時間，達到全額計入，和數理化並駕齊驅，課堂也由一片亂糟糟變得安靜聽課。

我們外語教師受形勢的鼓舞，工作勁頭也大為提高，感到有用武之地了。由於文革前後十來年不從事業務，這時感到資料很缺乏，我請各地的親友和老同學幫助收集一九七八年各地的高考試題，上海的妹夫手抄了寄來，我如獲至寶。北京 的高校匯編各地試題自印出版，一時成了搶手貨。

我們夫妻倆都是外語教師，這時成了把關教師，年年教高三畢業班和補習班。學生的複習資料全由我們自己編寫，教導處的文書不懂外語，所有資料只得我們自己刻蠟紙。

由於各科老師都要印資料，教導處的油印工老秦忙不過來，我們有時就自己動手推油印機。我推滾筒，老伴揭紙，以加快進度。我們每人擔任幾個班的教學，每班都是七十人以上，總共有四、五百人，印起來很費事的，好在那時年輕，就這麼忙過來了。

八○年代中期，我回南方老家，在親友家停留一天，看見他有一台破舊的英文打字機，我很欣喜地在他家練習指法，練了幾個小時，粗通一點門道。回到學校後我要求學校買一台英文打字機，由於要猛抓升學率，領導答應了。那時的打字機體積大，要用專門的桌子安放，我動員教研組全體老師學打字，大家興致都很高。

那時全國各地辦起了好多份針對中學生的英語雜誌和報紙，中學生人數多，報刊的發行量也很大。我連年指導高三複習和高考，積累了經驗，就給這些雜誌寫寫小文章，頗受歡迎。為了寫作方便，我買了一台小型的飛魚牌英文打字機，用了將近十年。我沒有練出正規的指法，只是用食指、中指打，反正也不是打字員，能打出文稿就行了。

到了九○年代中期，電腦開始流行，我也快七十歲了；我對這新事物很感興趣，很想學，但電腦的基礎知識太差，不懂原理，就請兒子教我。我的學習方法簡單說就是「一二三四五」，具體來說就是把運用的步驟按一二三四五的順序逐點記下，照順序一步步按鍵，慢慢地也就掌握基本用法；進一步學會複製、黏貼，本領一步步提高。後來又學會在百度 和Google裡查資料，視野擴大，夠我這老頭使用了。我又學會儲存照片，並在文章中插入照片，這點本領使我的文稿又更豐富多彩。

我的幾個孫子都大學畢業，年輕人精通電腦，我有問題隨時請教他們，他們成了我的孫老師。現在我每天離不開電腦，看資料、寫回憶、發郵件，忙忙碌碌老半天，不知九十已過。