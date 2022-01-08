《老照片說故事》我是一所老房子

一位僧人在舊城改造的廢墟上，尋找被掩埋的佛像。

我是一所老房子，或曾經是一所老房子，我嘗試找回我的記憶。

我的記憶是從一個郵差的叫喊聲中開始的，「吳厝巷四號葉天銘，簽收李叔同的包裹」，應聲開門的是我的第一位主人，那時他還年輕，走出去開門的背影敏捷且從容。門只開一半，外面郵差遞過來一個重重的包裹，好像是書或文稿類的物件，主人鄭重地抱在懷裡，右手從長衫的兜裡拿出一方印章，在郵差遞過來的單子上蓋了一下；然後道謝掩門，雙手托著包裹走了回去，表情虔敬而略有興奮。

記憶裡的主人好像滿有學問，因為經常有穿著講究且謙謙有禮的客人到訪，他們往往著長衫，有的戴著圓圓的金絲眼鏡，或手持折扇。敲門的聲音不大，一次三聲，便不再敲了，待主人開門後，側身跨過門檻，與主人正面相對，拱手必呼打擾之類的話；主人則拱手還禮，側身讓進，狀極恭親。

女主人的出現，伴隨著一個精致的皮箱和一把陽傘，旗袍甚是合身，讓她顯得愈加妖嬈靓麗；她並沒有敲門，而是自己開門側身進來，放下皮箱後又轉身把門掩上，後又轉身優雅地收起陽傘。就這兩個轉身，將她那身優美的線條和青春的氣息，毫無遺漏地展現出來，我都有點嫉妒男主人了；不過也好，想到這麼漂亮的女人將住在我的裡面，也就滿足了。

不知何時，一個天真爛漫的男孩便經常出現在院子裡，他對那扇門充滿了好奇，常常趴在門上，透過門縫看著外面；聽到小販的叫賣就步履蹣跚地跑回來，纏著女主人或男主人去門外，回來的時候，手上就多了幾塊糖果或玩具之類的，臉上洋溢滿足的笑。

每當月掛西天，大地沉睡，遠處的潮聲隱隱傳來，時而夾雜著孩子的囈語或夜啼。然而這種平靜很快被槍炮聲打碎，夾雜著警報的嘶叫，好像有東西在空中飛過，隨之便是巨大的聲響和大地的震動。終於有一天，男主人拎著幾個箱子，女主人抱著男孩匆匆離去，自那以後，院門很久沒有打開過。

槍炮聲和警報聲逐漸頻繁起來，慢慢的時斷時續，過了很久，終於完全安靜了。

院門又開了，進來的是一老一少兩個男子，我一眼便認出年長的那個正是我的男主人，那個年輕人則完全不認識，不過我猜得出，他是主人的兒子。主人穿著中式灰色大褂，頭髮已經花白，年輕人則是一身筆挺的西裝，但是沒有看到女主人的身影，我很懷念她的旗袍和陽傘。

時間變快了，主人和少年總是來去匆匆，一天，主人和兒子發生了激烈的爭吵，最後年輕人摔門而去。過了幾天，大門被踢開，一群戴著紅袖章的青年男女氣勢洶洶地把主人反剪雙臂帶走了，其中有主人的兒子，也戴著紅袖章，這是我最後一次見到他了。

過了多久呢？我記不起來了，只記得牆角的三角梅開了又落，落了又開，院中長滿了雜草，並逐漸淹沒了原來的石子小路；四周的噪音越來越大，晝夜不停，夜裡也聽不到遠處的潮聲。周圍陸續冒出各種奇怪的建築，高的和天上的雲彩連到一起；夜晚燈火通明，遮住了天上的星星。

忽然有一天，院門打開了，進來一位老人，依稀是男主人的模樣，只是好像矮了許多，白色的頭髮和身上的西裝一樣白，臉上滿是皺紋，手上多了一根拐杖。他在院子裡來來回回地走著，偶爾嘗試彎腰拔掉石子路上的雜草，但很快就放棄了，只是長時間蹲在雜草叢中，直到黃昏降臨，他才依依不捨的離去。在關閉院門的時候，他回頭看了良久，我知道，我再也見不到主人了。

我又回到了孤獨，直到有一天，門外開來了巨大爪子的機器。我的記憶消失，我死了，房子原本不會死的，但迷離間，我彷彿看到了女主人的身影，那旗袍和陽傘。

（註：吳厝巷四號是廈門老城區一所房子，葉天銘曾居住於此，與弘一法師為摯友，在弘一法師旅廈其間代為收寄包裹等。該宅於上世紀末廈門舊城改造期間被拆。）