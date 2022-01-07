平生聽過許多樂曲，印象極深的是「星條旗永不落」（Stars and Stripes Forever）。我聽過這首樂曲的許多版本，包括交響樂 、銅管樂、鋼琴獨奏等，也聽過不同指揮家和樂團的演繹；但是最震撼我心的，還是小澤征爾指揮波士頓 樂團演奏的版本，莫非我對小澤征爾與波士頓樂團情有獨鍾？非也，這是由我聆聽那場演奏的時間與場合決定的。

「星條旗永不落」是美國進行曲之王約翰蘇薩的代表作，它不是美國國歌，卻經常與國歌一起播放，因而知名度極高。然而這首美國名曲，在半個世紀前的中國幾乎無人知曉，「星條旗永不落」第一次在中國響起，是美國總統尼克森一九七二年訪華時，在那次破冰之旅的答謝宴會上，美國軍樂團演奏了這首樂曲；不過由於參加宴會者不多，在中國幾乎沒有產生影響力。

「星條旗永不落」第二次在中國響起，是一九七九年三月小澤征爾率領波士頓樂團訪華，在北京 音樂會上演奏這首樂曲。那天晚上我在中國科學院上海生理研究所觀看央視的實況轉播，在小澤征爾指揮下，樂隊先演奏了貝多芬的「命運交響曲」，激勵人們不能任由命運擺布，而應抗爭厄運並戰勝厄運。「命運交響曲」激起我的強烈共鳴，我在文革中被發配到窮鄉僻壤，經過不懈努力，終於考取研究生，改變了自己的命運。

如果說「命運交響曲」昭示應該掌握自己的命運，那麼「星條旗永不落」展現的就是新大陸的召喚。我平生第一次聽到這首名曲，當雄壯華麗、氣勢磅礡、極具鼓動力的樂曲響起時，我內心激起的震撼無以言表。一九四九年後中美兩國敵對，在朝鮮半島打得你死我活。我們從小被灌輸「美帝國主義亡我之心不死」，沒想到那個晚上竟能聽到歌頌美利堅和美國軍隊的樂曲，並由電視向全中國播放；我們還被灌輸「美帝一天天爛下去」，沒想到在中國的首都，竟讚美星條旗高高飄揚永遠不落。這首壓軸節目奏罷，全場起立鼓掌歡呼，經久不息，此情此景，怎能不讓關心時局的我震撼不已？

我隱隱預感，一個化敵為友、的新時代正來臨，我當時想，公開演出這首政治意涵極高的美國樂曲、並向全中國播放，沒有最高當局的批准是絕無可能的。果不其然，時隔不久小道消息傳來，說小澤征爾與波士頓樂團來華演出，是鄧小平親自邀請的。

自那以後，中國逐漸打開國門，三年後我與同學們從研究所畢業，各奔前程。我在「星條旗永不落」這首樂曲的召喚下來到美國，從而改變了人生軌跡，大多數同學也不約而同先後來到美國，可謂殊途同歸。

如今在美國，我又聽到這首熟悉的「星條旗永不落」，卻是別有滋味在心頭。四十多年前開啟的中美友好局面，現在卻走向逆向發展，這符合鄧小平邀請小澤征爾與波士頓樂團訪華的初衷嗎？不知如今的中國，還能聽到「星條旗永不落」這首美國樂曲嗎？