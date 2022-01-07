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《老照片說故事》巴崗的佛塔

文、圖／丹梧
巴崗的佛塔，看完了日出與日落，必須手腳並用才爬回地面。
巴崗的佛塔，看完了日出與日落，必須手腳並用才爬回地面。

上世紀九○年代初期，為要了解緬甸的菸草情況，我們租了一輛冷氣麵包車，從仰光出發，目的地是巴崗菸草產地。一路上，汽車冷媒不足，大伙揮汗如雨，而屋漏偏逢連夜雨，麵包車竟然過熱拋錨。費了九牛二虎之力，總算找到一部載貨小卡車，願意帶我們去巴崗。

坐在小卡車後，腳只能伸直擺放，坐久了很不舒服。長久暴露在攝氏四十二度的高溫，幾乎每個人都失去了食欲，幸好有本地的「土啤酒」（Sky Beer， 發酵的椰子水）相伴解渴。下午半昏半睡時，突然被一盆冷水潑醒，原來四月「潑水節」將近，鄉下的小孩子已躍躍欲試了；奇怪的是，被潑了一身冷水不覺惱怒，反而覺得清涼，這是不是潑水節成立的原意？

考察了一下午，晚上住進旅館時天已昏暗，旅途勞累，不知身在何處，倒頭便睡。早晨醒來吃早餐時，嚮導說此地有許多佛塔，值得一看；心想既來之則安之，客隨主便不妨一試。這一試，使這「萬方多難此登臨」的旅程，變得十分值得。

由於緬甸軍政府的閉關自守，巴崗這世界級的旅遊勝地竟如滄海遺珠，無人知曉。巴崗建於西元八七四年，曾經是緬甸第一個王朝的首都；十二世紀時王朝達到鼎盛，但夜郎自大的國王不知天高地厚，惹怒了元世祖忽必烈。西元一二八七年，忽必烈派鐵騎攻占了巴崗，從此巴崗走下坡，終被緬甸人棄置。

緬甸人一生最大的宏願，就是要蓋一間佛塔來表示自己對佛祖的虔誠，因此帝王蓋、臣子蓋、富商巨賈蓋、平民百姓也蓋。帝王蓋的佛塔，雄偉有加，又高又大；大臣蓋的佛塔，雖然沒有帝王蓋的氣派，但可陪襯帝王佛塔的莊嚴。這些超大型的佛塔，加上不計其數富商及平民所蓋的，使得巴崗占地十六平方英里的土地上，有著數不盡的佛塔，有人說是兩千多個，有人說是四千多個，反正舊的倒塌了，就有新的補上，誰能算得清楚？

到巴崗的遊客，絕對要雇用一位好導遊，來講解這些不同年代、不同朝代所蓋的大佛塔逸事。因為佛塔眾多，每一個佛塔都有不同特色，有最古老的佛塔，有最高的佛塔，有最受訪客喜愛的佛塔，有最漂亮的佛塔（Ananda Pagoda），還有最靈驗的佛塔。

巴崗數千間佛塔，供奉的都是釋迦牟尼相。有的佛祖看似印度人，有的看似緬甸人，有的看似中國人；信不信由你，有的佛祖看似男士，有的看似處子。由於佛祖誕生於西元前六百多年，沒有畫像留下，所以佛祖的形相只是善男信女心中的幻相，「佛祖心中留」，此之謂也。

眾多佛塔中，最大的一個佛塔Thabyinnyu Pahto，是十三世紀時，一位弒父弒兄的暴君所蓋。此君要求，工匠所砌的磚塊不容許有針孔大的縫隙，違者斷手。如今刑具尚在，容人參觀，專制時代的帝王視人民生命如草芥，兩手沾滿血腥，令人髮指。

另有一間大佛塔，擺著一尊如來大佛，我們從高處往下看，佛祖寶相莊嚴；從低處往上看，佛祖笑容慈祥。同是一個佛祖法相，讓人從不同角度看，會產生完全不同的認知，正所謂「佛祖有無，俱在人們心中」。

到巴崗遊覽，導遊一定會帶旅客上佛塔看日落與日出。每一個佛塔都有通往塔頂的階梯，階梯的建築很陡峭，沒有扶手。起先我擔心緬甸人穿著紗龍，踩著日本式拖鞋，爬上爬下會行動不便，後來看他們健步如飛地上下佛塔，而我們這群穿著牛仔褲與運動鞋的外籍遊客，倒是寸步難行。看完了日出與日落，落得個「手腳並用」才爬回地面，「上山容易下山難」，信哉。

緬甸 釋迦 汽車

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