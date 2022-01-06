指尖輕輕一畫，空閒時，經常打開手機 高清地圖，無需筋斗雲，瞬間抵達想去和沒想過要去的地方。西藏的喜馬拉雅山 ，日本 的富士山，然後又到美國或法國的一個小鎮，接著回到中國的江南水鄉。大多時候，我的手指會停在江南徽州山區的某一處，放大再放大，直到一片模糊。

家鄉有幾座千米大山，霧雅山、陰公尖、通天彎，在地圖上如同一堆爬滿苔蘚的小石子，夾在山疙瘩裡的村莊；不但能看到我的老房子，甚至還能看見有幾個人定格在那裡。老房子建於上世紀三○年代，磚木結構，不是什麼深宅大院，沒那麼多講究卻也不將就，沒有天井，磚刻木雕卻也精致。

老屋就像是一個鳥窩，孵化出來的同脈子孫如今已繁衍出十幾戶人家，我印象最深的就是穿開襠褲時，與一條黑土狗坐在老屋青條石門墩上曬太陽。小時候皮過，也安靜過，皮起來打架，偷黃瓜、梨子；安靜時多半是被大孩子孤立，只能在自家棗樹下「搬弄是非」，引誘黑螞蟻和紅螞蟻在粗糙樹皮裡廝殺，那樹皮的紋理是天然的戰壕，足夠千軍萬馬縱橫沙場。

我熟悉家鄉的每一座山和每一道山彎，爬過秋天的栗樹和春天的杜鵑花樹，躺在枝枒的分叉間看白雲在頭頂散步；我不是很喜歡晴空萬里，雖然無比空曠，但那樣看不見雲彩。每天都有許多雲經過村莊上空，其實一年到頭就那麼幾朵，它們變著花樣來看我們，可惜當時的我不明就裡，一顆悸動的心追隨雲的腳步去了外面的城市，工作、安家，回家鄉的日子越來越少。家鄉的雲陌生了，它們肯定不記得我曾經坐在樹杈上跟它們打招呼。

某次，坐飛機飛過家鄉，很想知道村裡的孩子們，此刻是不是也正坐在樹杈上，抬頭看天上的雲？「山中何所有，嶺上多白雲」，當我再次點開高清地圖，俯視家鄉，忽然明白，為什麼每天都有雲經過村莊了。