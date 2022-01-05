《老物件情懷》學開車的往事

四十年前的學開車申請書。

看到四十年前我這一張學開車申請書，不禁想起當年我瞞著外子偷偷學開車的往事。那時外子剛大學畢業不久，曾因大雨天騎摩托車被砂石車撞倒，導致兩根小腿骨碎裂，打上石膏，整整臥床半年之久；所以他一直反對沒有方向感、又容易緊張的我騎機車或開車，朋友說是因為他愛之深，我則笑稱，他就怕我沒有一走了之，臥病在床，反而得靠他伺候。

我出國前四年，任敎的高工職校旁邊正好開設課後駕駛訓練班，近水樓台，很多同事都爭相報名，我不禁也躍躍欲試。對我而言，開手排檔的車、S形倒退或路邊停車都還可以應付，最難過的一關是爬坡起步，我常不上反下；知道我在隔壁護校教書，凶巴巴的男教練趁機挖苦我：「妳教學生打針，也是分解動作，針戳進去，留在肉裡面，不拿出來嗎？」為了對得起繳交的學費，我只有忍氣吞聲，還好初試雖然敗在爬坡起步，捲土重來，最後順利過關取得駕照 。

知道美國開車是生活必備技能，我出國前特別換成國際駕照，隔壁來美陪讀的芳鄰吳太太熱心給了我用過的駕照筆試考古題，只需通過筆試，無需路考，就可直接把國際駕照換成美國駕照。

跟我同時來美的外子因為得上班，無暇報考，等到他的國際駕照過期，法規已經改為必須路考。他在台灣就開了二十年手排檔車，來美以後用國際駕照也開了一年多，心想豈非牛刀小試？沒想到監考官專門愛找老手的麻煩，殺殺他們的銳氣，硬是找碴把他當掉，害他只好重考。

無獨有偶，幾年後，比他駕車經驗更豐富的好友移民 來美，初試也是慘遭滑鐵盧，他剛從駕駛訓練班出師的太太反而一舉通過。因為她自知是生手，坐上駕駛座，扣緊安全帶，仔細檢查後視鏡和兩旁的反光鏡，做足準備動作，聽到監考官一聲令下，才小心翼翼地打方向燈出發，中規中矩，所以深獲考官芳心。

我們第一次全家駕車出遠門，我提議輪流分擔駕車任務，不料輪到我掌方向盤時，外子兩眼直視前方，根本無法休息；我只好在下一個休息站，把方向盤歸還給他，從此只要他在，我只能作壁上觀。直到近十年前他生病，不能駕車，方向盤才和平轉移到我手中，形勢比人強，他這才不得不承認，幸好我早學會開車，才能載他到處求診、就醫和復健。