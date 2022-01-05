一月八日，每逢臨近這個日子，我的心就一陣陣痙攣顫抖。十八年前的這一天，我的大弟到遠離家鄉的秦皇島打工，為躲閃一輛貨車，不慎從行走的小橋上跌下，魂斷他鄉，時年四十四歲。大弟到秦皇島打工，既是被迫無奈，也懷揣著美好希望。

大弟是一家建築安裝企業職工，因為住房緊張，結婚成家後一直與我父母同住。在平淡瑣碎的大家庭生活中，大弟與妻兒始終與我父母和睦相處，相互照應。

但平和日子卻被無情現實打亂，幾年後大弟所在的單位衰敗了，職工多半成了失業待崗人員。放假在家，沒有低保生活費，又無其他經濟收入，大弟便把心中的鬱悶和憂愁傾注到散白酒上，一邊打發難耐時光，一邊等待單位領導召喚重返工作崗位。

然而，無能的領導們挖門盜洞攬到一些活後，便召集平日時常向他們進貢的人員，大弟和一些老實的職工仍舊被拋棄在外。在心急火燎的等待中，在百無聊賴的痛飲中，大弟剛過不惑之年，兩鬢就生出了白髮。

有道是「患難中見真情」，同為下崗職工的能工巧匠，求親靠友攬到一些外地活，召喚大弟等人一同前往。從此，大弟背著行囊先後到北京 、山東等地打過短工，靠著風餐露宿、大幹苦幹，掙回一筆血汗錢；之後隨著冬季走近，又像傳統農民一樣，開始等待下一個春天到來。

大弟等來了春天，卻沒有等來單位領導的召喚，從春到夏，又過了一個金色的秋天；近一年時光，求過單位領導無數次要工作，尋過眾多工友找活幹的大弟，全都敗興而歸。大弟無奈，愈加傾情散白酒，殊不知低劣高度酒水長期過腸潤腹，正悄悄侵蝕大弟的內臟。

發現大弟眼瞼發黃憔悴，我當即帶他到醫院檢查，被診斷肝臟和腎臟均有積液，大弟喝起中藥湯，數月後逐漸痊癒。

此時接近年終，大弟認識的一名老工友捎來喜訊，說秦皇島一項國家重點工程急需工人，大弟當即應允前往。家人聞聽皆勸大弟，「過完春節再出去吧」，大弟馬上接話「找活不容易，我現在出去春節前能掙點錢回來，一來可以填補家裡過年，二來也能為妻兒買個VCD」。

或許大弟料到此次外出要遠行，啟程前一天，他特意到弟弟妹妹家相告，「我到秦皇島打工去了，你們要常回家看看父母」。對大弟此次外出打工，我心中有所顧慮，「那麼遠的地方，人生地不熟的，安全嗎？」揣著這份擔憂和掛念，我專程到父母家為大弟送行。得知有五位老工友一同前往時，牽掛減輕一些，我和父母一起將大弟送上出租車 奔往火車站，此時正好是二○○四年元月一日晚上八時整。

萬萬沒有想到，短短的七天後，大弟在秦皇島一個工地勞作一天，回寢室走到一座沒有欄杆的小橋時，為躲閃迎面一輛大貨車，不慎跌在橋下水泥墩座上，命喪黃泉。

率先聞知噩耗的我懷著極度悲傷，瞞著年邁父母，領著大弟妻子、妹夫和小弟，奔往大弟喪命之地，艱難地處理完大弟後事。臘月二十三農曆小年，我捧著大弟骨灰和向黑心包工頭討要來的三萬元人民幣回到家中。

全家陷入天塌地陷般的悲痛，大弟妻子、兒子悲痛嚎啕：「我們不要VCD，我們要你回來呀。」老母淚眼漣漣呼喚大弟：「你是想掙點錢讓家裡過好年，媽不要錢，媽要你一起過年啊。」老父摸著大弟走時剩下的半桶白酒哭成淚人：「你走前一喝酒我就責罵你，要知不回來，我怎麼也讓你把剩下的酒喝完啊。」

我的心頭一聲聲悲泣，「大弟，大哥後悔呀，沒能幫你找一份安全工作，也未能勸阻你此次外出。」

光陰似箭，轉眼大弟遠行十八年了，在我心上，卻一直清晰鐫刻大弟的音容笑貌，和他遠行前為找工作、借酒消愁的點點滴滴。大弟，大哥又想你了。