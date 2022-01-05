我父母和我老丈人是四○年代北京 醫學院的同學，一九五三年丈母娘從北醫護校畢業，我上大學時聽過父母和他們的同學經常談起我後來的岳父母。他們都認可年輕時的丈母娘很漂亮，而且那些醫院裡的年輕醫生們和她一起吃飯喝酒時，總想把她灌醉，看她的笑話，可是她不論喝多少酒就是不醉。

老丈人五○年代初在北醫實習時，結識了丈母娘，他醫學院畢業後分配到山西省立醫院，兩人完婚之後雙雙去了太原，開闢新天地。一個偶然的機會，我在見到我的妻子之前，先見到未來的丈母娘。

那是一九八一年秋天，當時丈母娘已經快五十歲了，依然身材苗條，保養得宜。她因為當了幾十年的手術室護士長，說起話來很有權威性，像是給護士們分派任務般地對我說，「女孩子比較靦腆，你是男孩子，要爭取主動啊」。就這樣我和她的女兒一見鍾情，八個月後就結婚了。

丈母娘是家裡的老大，下頭有五個弟妹，她的父母健康欠佳，收入不多，她從上護校開始就承擔起贍養父母和照顧弟妹的責任。妻子的姥姥和姨舅們都住北京，丈母娘經常到北京探望家人，所以我們訂婚之後就經常見面。每次丈母娘到北京，妻子的姨舅家人們都會到姥姥家團聚，這時就可以看到丈母娘的組織能力；給全家人安排各自的職責，考慮到每個人嗜好、準備餐點。飯後家人圍座打麻將，丈母娘很少在牌桌上，但她總是在周圍端茶倒水、切瓜剝果，看到家人和睦相處，做為大姊的她從內心感到十分滿足。

我們訂婚後放假經常去太原，記得第一次到太原家是一九八三年春節前，我們到了樓下時，家裡沒有人，等了一會兒，丈母娘就回來了。她穿著一件黑色呢子大衣，戴著深藍色圍巾，黑色毛料長褲，光亮的皮鞋，在那年頭完全就是一身貴婦的打扮；只是她手裡拎著大包小包為我們準備的食物，氣喘吁吁。八○年代正是我們父母事業達到巔峰的階段，醫療經驗的積累、手術操作的熟練、人脈關係的拓展，讓老丈人被譽為「山西省第一把刀」，丈母娘兼職省高幹病房護士長，很容易得到市場上緊俏的商品。

那年春節，老丈人準備宴請在太原的家人團聚，我和妻子當時已經戀愛一年多了，知道家庭聚會需要人燒菜，於是我們主動請纓，由妻子和我來操辦晚餐。我們看到家裡的冰箱裡擺著從三黃雞到黃花魚，從小排骨到豬蹄膀，在那食物緊缺的年代，這些都是難得的食材；於是我們一起大展身手，做了一大桌的菜，餐後大家都吃得很滿意。從那以後，我也獲得了丈母娘的認可和青睞。

隨著時間流逝，我的岳父母已經攜手走過了六十八載，幾十年來風雨同舟，從北京到太原、從反右到四清、從城市到鄉村、從文革到改革；他們曾經被打入谷底，也曾被推上雲端 ，但夫妻倆不離不棄，至今年逾九旬依舊伉儷情深。想到他們當年在醫學界呼風喚雨，救死扶傷，救人無數，而如今雙雙在頤養中心裡共度餘生，真心期望他們安享晚年。