作者就讀蘇州上景海幼師高一時的照片。

一九四八年夏天，我剛跨入十五歲，結束了湖州湖郡女中初中部的學業，面臨進一步升學 的問題。

當時父親是軋村禮拜堂的牧師，禮拜堂不大，只有父親一人主持。我們家裡有五個孩子，哥哥在湖州城的東吳大學附中讀高二，我是老二，底下還有兩個妹妹、一個弟弟，家裡的負擔很重，全靠父親支撐。父親的收入也很有限，教會只發一半工資，其餘靠教友奉獻，也就是不多的農產品之類。

暑假裡父親開誠布公地向我說明，哥哥和我如果都上大學，他負擔不了，因此建議我去讀衛校，職業學校費用低，畢業後當護士也是很好的職業。我害怕夜裡值班遇到病人死亡，不願意當護士；於是父親說，蘇州景海幼兒師範培養幼兒園老師，問我是否喜歡這個工作？我本來就愛和孩子們玩，再說景海幼兒師範是教會辦的職業學校，不收學費和伙食費，這樣家裡就可減輕負擔。

恰好景海幼師招生 時，父親要去無錫開會，於是順路把我帶到蘇州，在一位朋友家借住幾天，參加考試，等他會議結束再把我帶回家。不久我收到錄取通知，九月開學就要去蘇州上學了。

父親考慮讓我獨自去蘇州上學，如果他送我去，會增加來回的路費開支。我心裡有點害怕，但考慮家裡的經濟情況，而且車是直達的，最後我同意獨自去蘇州。

出發那天，父親送我到南潯，因為南潯才有長途汽車 去蘇州；路程有二十多里，我隨身帶著鋪蓋捲和一個小行李箱。父親請同車的一位中年人順便照料我，車到蘇州，他在車站門口代我叫了一輛黃包車。我謝謝對方後，黃包車把我拉到目的地，我一看學校的建築外貌不太像，我上次來參加招生考試，記得房屋都是西式的洋樓。我仔細一問，原來他把我拉到蘇州中學了，可能那位先生也沒有弄清楚，把地址交待錯了；拉車的弄明白後，很快改道拉到景海幼師。

我們幼兒師範班共四十三人，全是女生；幼兒教師要在遊戲和活動中引導兒童學習和鍛鍊，因此唱歌、跳舞、彈琴的基本功很重要。我們的課程除了一般文化課外，還要學習幼兒心理學、教育學等。學校特別重視鋼琴課，有專職的鋼琴老師每周上課，學校的琴房連成一大排，都編好號，時間排定，我們每人每天都要在指定的琴房練習，老師每周進行一對一的具體指導。期末人人要上台作匯報表演，彈奏指定的曲目，各年級的鋼琴老師坐在台下第一排，進行集體評分，所以學生的鋼琴基本功都很紮實。

老師介紹學校歷史，美國傳教士海淑德女士於一八九二年在上海創辦中西女中，擔任第一任校長，她有意在蘇州再建一所女校，但於一九○○年病逝。一九○二年景海幼師創立，校名含有「景仰海淑德」之意。

我在班上算是小字輩，但做事仔細，同學們推舉我擔任生活幹事，安排同學們輪流幫灶和保管儲藏室的鑰匙，周末我負責開門，讓大家取東西。我也參加唱詩班，經常和相鄰的東吳大學一起組織活動，節假日出遊，一些同學因此建立友誼和愛情，社會流傳「東吳大學多才子，景海幼師出佳人」。

我一九五一年畢業，走上工作崗位，至今保存著高一結束時的全班合影；那時剛解放不久，級任導師許秀珍老師坐在第一排中間，多數同學穿著當時流行的旗袍，雙手相握，兩膝併攏，一副淑女模樣。

景海的三年求學生涯，一輩子難忘。