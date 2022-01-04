近日做了一個夢，夢中在吃兒時的鍋巴，清醒後就去超市買，在美味糕點中，竟然有標著「小時候味道」的櫃攤。鍋巴種類真是多，大大小小包裝的各種鍋巴，有海底、刺蝟、臥龍、松鼠等十多個品牌。折開精美包裝，金黃亮亮的小片狀，說明書上介紹了原料配方和營養成分，都是以現代工藝完成的澱粉膨化食品，令人失望，不禁令我懷念小時候的柴火鍋巴。

我念小學時，糧油雖然有定量指標，但市場上還是什麼都有賣，母親以柴火煮飯燒出的鍋巴，天天有得吃，有時為了吃上最有味的鍋巴，我會跟著媽媽到市集去買當年產的新米。賣米的籮筐挑擔在青石板路邊擺了一長條，米不用十六兩秤，是用「斗」、「升」來量，在賣米人的竹篾籮筐裡，我用木瓢往一個錐形的斗裡舀米，真好玩。

有時還要買一升糯米，那「升」是用竹筒做的，我就用一雙手捧著米往竹筒裡灌，灌滿了就是一升。那天，媽媽就會給我燒出香噴噴的豬油鍋巴，和煮得黏稠的糯米鍋巴粥，放點紅黑的片糖，那時還沒有聽說有白砂糖可賣。

燒柴火是為了用生鐵鍋煮飯，而要得到一塊金黃黃的鍋巴，必須掌握火候。當米開了鍋，用鐵鍋瓢舀出米湯，蓋上鍋蓋，退出柴的明火；最後用剩下的火屎慢慢燜十分鐘左右，聞到有米飯香氣，代表飯熟了。這時把飯裝到一個木製的飯盆裡，就可以用鍋鏟鏟下一塊又圓又大的鍋巴。

如果燜飯的火太小或時間太短，就沒有鍋巴；火太大，鍋巴燒糊了；如果飯煮的多，一塊鍋巴就像洗臉盆那樣大，貼鍋底的一面金黃黃，還隱顯著米粒的影形。我們是在一個十多戶人家共用的大廚房裡料理，除了鍋碗瓢筷和切菜聲響，就是小孩子們圍著灶台高興地叫喊：「吃鍋巴啦，吃鍋巴啦！」

有一次，幾個小伙伴跑到我們家的灶台來看，那是因為我喊了幾聲「鍋巴燒糊了，鍋巴燒糊了」。我幫媽媽燒火燜飯時心急，就用吹火筒吹燃灶裡的柴，燒了一會兒，鍋巴的中心一大圈被燒得焦黃黑糊。媽媽沒罵我，還笑著說：「嘿，難得燒一次糊鍋巴，糊鍋巴煮粥吃了祛濕、治胃脹，治腳氣病。」那一餐飯，媽媽用米湯煮了半鍋黑糊糊鍋巴粥，我和妹妹、二哥吃得嘴邊都沾了黑糊。從那以後，又香又能治病的糊鍋巴粥，就在大廚房裡傳開了。

每到大廚房裡臨近米飯煮熟時，各家的小孩子都去守著自家灶台，等待母親鏟下鍋巴。小伙伴們各自拿著一大塊鍋巴跑到門外去吃，有的在鍋巴上抹上霉豆腐，有的夾著臘肉，也有的伴著酸豆角吃，各有各的吃法，像是鍋巴大宴。

大家不分男孩女孩，相互交換著嘗味道，那時我們品嘗出友好純情的味，也品嘗出兒時的歡心和媽媽們的笑聲。記得有個小胖胖，他媽媽搓的鍋巴糰，味道天天有變化，他媽媽每次要他多帶上幾個小鍋巴糰，分享給我們這群小伙伴；鹹鍋巴糰抹了豬油和鹽，外面油亮亮，吃起來香脆，而抹了紅糖的鍋巴糰則是甜甜的。

我媽媽還向鄰居學了油炸鍋巴，將鍋巴掰成小塊，放到墊有稻草的大竹篾篩裡，然後放到屋後的小院晾乾，乾後再收藏到大瓦罈子裡。到了除夕夜，拿出曬乾的鍋巴放進油鍋炸，一塊塊鍋巴炸得金黃，鍋巴的米香、菜油的清香，在屋裡飄散著濃濃的年味。

柴火鍋巴吃的花樣有很多。大躍進年代，我們小鎮上出現了像大炮一樣的爆米花機，旁邊擺著一個手拉風箱，不少人新奇地拿著大米去爆米花。有人說爆米花機是大米擴大器，也不知是誰第一個就拿著曬乾了的鍋巴試著去擴大，爆老闆開後門買到了糖精，爆的時候放一點點進去，爆出的甜鍋巴擴大了一倍，香脆爽口。

但到了六○年代初，柴火鍋巴隨著時代變化慢慢隱退了。那時的糧油供應緊張起來，食堂、家庭都吃缽子蒸飯，那是蒸不出鍋巴的，何況那年又開始了燒煤，燒柴的灶台改換成煤灶，從此，城鎮裡的柴火鍋巴沒有了，鄉村裡也慢慢走向城市化。

直到今日，市場上出現的鍋巴雖然味道很美，但不再是從前的柴火鍋巴味，遙遠的鍋巴才是歷史的原汁原味，是兒時成長中一段難忘的美好時光。