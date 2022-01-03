《老物件情懷》救命之恩

出國人員服務部外匯商品貨券。

因改革開放和出國大潮，上世紀八○年代初中國外貿部門，創建了一個以北京 為總部的出國人員服務總公司，主要服務項目之一就是向歸國人員提供當時緊缺熱銷的國外電器商品；既方便海歸人員，有利外匯回收，又可避免歸國者踏入國門時，肩扛手提的不雅形象出現。

總公司旗下的上海服務部，設在上海鬧區陝西南路上一條弄堂裡，弄堂口掛著「上海市出國人員服務部」大字招牌，具體業務都在弄堂內一幢花園洋房的底樓進行。我於一九八七年夏天回國探親，曾在那裡購買當時頗受歡迎的外貨電器，蒙工作人員接待，深得其惠，至今難忘。

按那時國家的規定，依據護照上的境外停留時限，每人每年允許免稅購買大小電器各一，大件如彩電、冰箱、洗衣機等，小件則有手表、照相機和錄像機等，當然須用外匯支付。那日我們剛走到服務部的弄堂口，就看見許多人圍聚在那，凡有人進入弄堂就湊過來寒暄，詢問是否有多餘大件名額轉讓？他們會支付一定數量人民幣回報，足見當時海外電器產品的吃香與供不應求。

進入樓房後，人氣更加旺盛，在幾個服務窗口前，人群都沿著分隔繩索排成長龍，耐心等候。我是由哥哥和密蘇里大學一個要好同學的父親王老伯陪同前去，王老伯孤老獨居，急需一台彩電豐富日常枯燥生活。我理解王老伯的需求，非常樂意成人之美，遂其心願。

我因去國已三載，積累了一些免稅大件名額，雖不能如當下「雙十一」採購潮之狂熱瀟灑，卻可盡己所能地爭取，買些所需物品。我為自己買了一只星辰（CITIZEN）手表，因我早年買的百合花牌手表已年老色衰。我又為父母買了一個淡綠色的冰箱，那可是我家第一回擁有冰箱。我還為老丈人買了一台索尼 （Sony）牌二十英寸彩電，能為老兩口的平淡日子略添樂趣，做女婿的當然在所不辭；更何況我腰包裡的美元，還是妻子在餐館賣力打工掙來的辛苦錢。哥哥要買個錄像機，其實他自己已有一個，買第二個為的是翻錄影片方便，我當然欣然從命，力求願者得償，皆大歡喜。

小件電器當天即可在服務部的專門窗口領取，所以錚亮的星辰手表馬上就戴到了我的手腕上，可以隨時掌握時間進程了。大件電器須到較偏遠的楊浦區軍工路倉庫領取，這可從我保存的一張收據上看出來，非我們平時在市內借用三輪黃魚車踩踏所能及。八仙過海尚需各顯神通，正好我們有個鄰居是運輸公司的卡車司機，只好多方求情請他幫忙下班後多跑一趟車，終於把冰箱等大件電器載回家。那時父母已經搬到曲陽新村一幢六層樓房的頂層，六樓房子一般不設電梯，所以我們只好抬一層樓歇一歇腳，逐步更上一層樓，直到無樓可上。

數日後，王老伯不辭辛勞地爬到六樓我家，還雇了個農民把一筐西瓜扛上來，作禮品答謝我助他買彩電。更要緊的是，王老伯告訴我母親，他在服務部排隊時看到我因腹痛而把腹部抵在欄杆上試圖減緩痛楚。自從我來美國留學後，也許因學習緊張和開初的日子過得艱難，胃部時常不適，最甚時竟會如火焰燒灼般疼痛，以至購物那天控制不住，而被王老伯探查。

母親知情後直怪我太過輕心，不依不饒地要我去醫院看病，我無法再拖延，只好去醫院檢查；結果出來後讓我自己也大吃一驚，竟到了非動刀不可的地步。無奈之下我只好推遲返美，先做手術，撿回小命一條。現在回想，還多虧有到出國人員服務部排隊買大件電器，不僅比自己在美國訂貨後托運回國方便許多，而且還促使我的病情意外暴露，得到及時治療。從這點上來看，出國人員服務部於我有救命之恩，並不為過。