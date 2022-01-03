二舅舅年少時才華橫溢、聰明俊傑，以優異成績從當地最好的高中畢業，後來成為了一名建築師。工作後，二舅舅擔負起撫養父母、照顧弟妹的重任，他鼓勵當時還在中學就讀的母親也選擇建築專業，因為每當看到設計圖紙變成一座一座的建築時，非常有成就感。

我母親快出生時正值對日抗戰時期，為了逃避日本 人，外婆跑到偏遠的鄉下，在一個風雪交加的傍晚生下了母親。當晚外公滿身是雪、打開家門的時候，二舅舅常常說，正如古詩中所描述的「風雪夜歸人」情景。

外婆生了十四個兒女，卻只活下來七個，生活的艱辛自不必言說，所以二舅舅對家庭的照顧和支撐，尤其是對弟妹的幫助就格外重要。母親後來到外地求學，二舅舅資助她學習直到畢業，所以母親一生對二舅舅的幫助念念不忘，感激不盡。

二○一三年，我和父母到河北石家莊看望二舅舅，吃飯時閒聊，當聽說有人稱讚外甥長得帥，小伙子淡定地回了一句：「我們是潘安的後代。」我忍不住哈哈大笑，覺得外甥太幽默了，就因為姓潘，竟然聯繫到古人那裡去了。

二舅舅看我不信，認真地說：「我們確實是潘安的後代，家譜上是這麼說的。」 我立刻好奇心大增，問：「真的嗎？家譜上是怎麼說的？」二舅舅對我介紹了潘安的故事，原來潘安不僅容貌出眾、才華橫溢，並且孝順父母，「二十四孝」中就有記載潘安辭官奉母的故事。

潘安還對妻子一往情深，忠貞不渝，在妻子去世後也不再娶，並且做了三首情真意切的悼亡詩，「潘楊之好」就是描述了這段千古佳話。可惜這樣一位至情至性之人，之後因為捲入政治鬥爭而被害。我後來閱讀了一些關於潘安的資料，雖然仁者見仁，智者見智，但是大體上和二舅舅的講述一致。

潘安的故事流傳世間，已經成了一個傳說，但是二舅舅一生辛勤工作，服務社會，照顧家庭，不僅是一位真正地忠孝之人，而且還才華橫溢；二舅舅寫過五本詩集，既有思念感恩父母的深情，也有雲淡風輕的情懷， 還有對世事的觀察和感悟。我有幸讀過原稿，僅擷取其中一首分享。

昨夜花開／

昨夜花開園中桃

庭前庭後月輪高

柳絲青青春來早

簾外春寒無南風