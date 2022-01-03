兩年前返台探親訪友，到台南時住在好友漢珠家；她見我僑居國外多年，偶爾返台總是來去匆匆，不曾好整以暇重溫一下自己成長的地方。承蒙她的貼心善意，坐在她的機車後座，我們不但探訪了母校東光國小及台南女中，還大街小巷穿梭一陣，讓我見識了台南早就改頭換面的另一番氣象。

若非識途老馬帶領，我一定分不清東南西北，因為有些老舊建築早已拆除；新穎大樓則比比皆是，再加上街巷的打通，將南北及東西距離拉近不少。

最讓我不敢相認的是中山公園（今改名台南公園），和我童年的印象差太多。幼時周末常隨父親去公園玩，父親與文友們在大榕樹下品茗談文論藝時，我和弟弟則在附近跑跳，追逐松鼠或張望川流不息的遊人；甚至饒有興味地注視公園河道上三三兩兩來去的小船，乏了則到父親那裡喝一瓶清涼的黑松沙士。

有一次我們又去了公園，玩累了正在猛灌汽水之際，弟弟突然指著遠處走來的一對年輕男女大叫：「袁叔叔！」袁叔叔是外科實習醫生，也是父親年輕的文友，大家不期而遇都很高興，他介紹身邊漂亮的女友給大家，並邀我和弟弟與他們一起去划船；我及弟弟正雀躍不已要答應時，父親卻搶先婉拒，表示我們即將返家，祝他們玩得開心。

當時年幼不懂什麼是識趣，我和弟弟十分無奈地在河邊，看著撐淡藍洋傘的張阿姨及緩緩划槳的袁叔叔，將他們的愛之船，漸行漸遠划出了我們的視線。

據說由於省籍關係，他們這對愛侶最終沒能走進婚姻的殿堂。袁叔叔後來移居台北，不但擁有一個幸福的家庭，甚至在文學造詣方面更上層樓，他寫的「解剖室內」一文被收錄在中國現代文學大系散文第二輯，他卻早一步在加拿大 不幸車禍 喪生，未能獲知此佳音。散文輯作者介紹欄上，只有簡潔的幾行字「作者袁樹隆，生平不詳，旅美行醫，此文為其遺作，載於皇冠雜誌」。

我徘徊在當年遇到袁叔叔和張阿姨的河邊，雖然往事仍清晰如昨，然而我和弟弟如今都已白髮蒼蒼了。

另一件發生在公園的事，也令我至今難忘。初中時，和同學相約騎腳踏車到公園玩，周末公園遊人如織，除了河上不少人泛舟；岸上有人慢跑、打拳、遛狗、散步……，也有人在路邊草地上擺地攤。其中一個中年人的地攤上，放了許多類似骨董的小藝術品，一個年輕外籍人士興趣盎然地蹲下來一一欣賞，我們也被一些可愛的小茶壺或玉器吸引，但是僅遠觀，不曾拿來把玩；過了一會兒，中年人失了耐性，對著外國人不客氣的說道：「You buy no buy；no buy get out！」

我和同學的英文會話能力雖然有限，但如此簡單直白的說法還是首次聽到。一方面訝異他能用洋涇浜英文表達自己的想法，另一方面又覺得他太失風度；是否可以客氣地請人離去，而不是如此粗魯下逐客令，何況有人圍觀也可增加買氣。我們不忍讓那年輕外籍人士覺得尷尬，就趕緊離開。

如今公園因長期河水淤積嚴重，以往水上划船盛況以及在榕樹下、柳條邊談心賞景的熱鬧光環，已經不復存在。遊園的人數已明顯大減，觸景生情，往事只能夠在記憶中回味了。