《老物件情懷》關公塑像的故事

紅臉關公塑像。

這座手握大刀、身騎駿馬的紅臉關公塑像，重達五磅，高十一吋，寬六吋，已擺在書架頂端達四十餘年，其間搬遷三次都未曾扔棄。

記得那是在七○年代末，弟弟在台灣一家公司工作數年後決定自己創業。他在皮箱裡裝著許多金屬零件樣品、一些伴手禮包括一座關公塑像，整理妥當就搭乘飛機來美。他先在我們家歇息兩日調整時差，當他取出關公塑像時，發現那刀尖部分已折損，自是無法當作禮物送人，就擱置在書架頂端。

然後他著手尋找顧客，先生陪著他到紐約市 的圖書館，從厚厚的電話簿裡搜尋與金屬產業有關的公司行號，將電話號碼和地址抄寫下來。之後，他們站在公用電話亭裡，弟弟從口袋裡掏出許多兩角五分硬幣，一枚枚投入電話機上的硬幣口裡，接通以後就開始自我推薦，並要求當面遞送樣品。在許許多多的謝絕以後，終於有一位老闆願意接見弟弟。

那個年代，谷歌地圖尚未出世，弟弟把大張紙製地圖攤在桌上，用紅筆畫出行車路線，而且熟記在心。次日弟弟開著我們的高齡道奇 老爺車出發了，我們在家為他擔心，因為人生地不熟，怕他會有什麼閃失；還好他在日落前平安歸來，並且帶回好消息。

他向我們報告說，第一個顧客看了他的樣品質量以後很滿意，詢問產品的報價如何；報出價格後，顧客以為聽錯了，等弟弟再次肯定地說出同樣的價格後，他仍然無法相信會這麼低價。

顧客半信半疑地答應讓弟弟先製作一批成品看看，若滿意再繼續合作。

弟弟回台後不久就寄出成品，顧客收到後非常滿意，他說品質優良、報價低廉，而且很有信用。於是，訂單就源源不斷地寄給弟弟，第一個顧客還把他的朋友介紹給弟弟，弟弟又請他到台灣看工廠兼遊覽。自那時起，他們變成了朋友，有機會必互相拜訪。

有了好的開始，就成功了一半，弟弟每年都來美國，他已經是識途老馬，招攬了更多生意，忙得不亦樂乎，公司日漸擴張，生意興隆。每年農曆新年假期，他都會自掏腰包邀請全體員工共二、三十人出國旅遊，以示獎勵。

數十年匆匆閃過，如今第一個顧客已高齡九十有餘，弟弟也已退休 ，享受閒雲野鶴的逍遙日子。日前，我拍了張這關公塑像的照片傳給弟弟，問他還記得嗎？他回說：「記得。」又問我：「關帝爺住在妳們家，是否有照顧妳們？」「是的，感謝關帝爺的照顧，我們全家平安。」