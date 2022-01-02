「我轉頭一看，車窗外一支黑呼呼的槍口正對著我的腦袋……」，當我講述這驚心動魄的一刻時，雖然語氣異常平靜，但聽者卻是一片驚慌，「我的天哪！好可怕喔！」能不可怕嗎？回想起發生在二十七年前的「別克」新車被劫一幕，我依然不寒而慄。

一九九四年，搬到紐約郊區的獨立房後，為了方便在市內停車，我們仍每月付費使用原來公寓的車庫。那一天，華燈初上，我從音樂學校上完課後，踩著高跟鞋沿著鬧街來到公寓樓，蹬蹬蹬地走進車庫。坐上車，正要發動引擎，「篤篤篤」，誰在敲車門？一轉頭，只見黑呼呼的東西對著我，是一把槍，持槍人個兒不高，用槍示意我立刻出來。

車門剛打開一條縫，只聽到一句惡狠狠的「不許出聲」，我就被拽出車外，還沒站穩，車的另一邊又竄出一個持尖刀的高個子。他先扔掉我的眼鏡，再用膠帶在我的頭上繞了幾圈，我的嘴巴被牢牢地封住了。接著，高個子一把扯下了我的項鏈，又剝下了手鐲戒指，把我的雙手一扭，反綁在身後；矮個子猛地把我推倒，鑽進車裡；高個子把我的雙腳也捆在一起後，一腳把我踢到緊挨的吉普車旁。

我嚇得縮成一團，嗖地一聲，車被開走了，我聽見我的心臟砰砰地亂撞著。「我還活著，我得趕快出去。」我急忙挪到水泥柱旁，背對著柱子使勁地上下磨擦，終於鬆綁了。顧不上解開雙腳的膠帶，我急忙戴上眼鏡，像袋鼠一樣跳到車庫門旁，按開了電動門，又跳到了人行道上。

正是下班時分，不一會兒，我就被熱心的路人圍住，「發生了什麼？需要幫忙嗎？」嘴巴還被封著，我只能用手比畫著，模擬開車的樣子，「一定是劫車，快，快報警」。不久，一名大樓住戶領著手拿剪刀的管理員跑來了，「我已經報警了」，管理員氣喘吁吁地說。他沿著我的臉頰剪開了膠帶，我馬上用力扯下，血沿著嘴角往下滴。「膠帶死死地黏在妳的頭髮上，看來只能……」、「剪吧，別管頭髮了」。強力膠帶黏滿頭髮，脖子火辣辣地疼，手腕上血跡斑斑，我的眼淚再也忍不住了。

三輛警車呼嘯著從不同方向飛馳而來，我報告了數分鐘前發生的一切。「車牌號碼？」警察 問我，我答不上。三周前，買這一輛剛出廠的墨綠色流線型的世紀「別克」新車時，我根本沒有留意車牌號碼。我急忙打電話回家，先生從購車資料中找到了車牌號碼，但是，第一時間可能攔截劫匪的時機卻錯過了。

十天後，警察在外州找到我的車，負責的警官問：「妳的新車已經面目全非了，妳還要這輛車嗎？」我連連感謝警官，「那輛別克車就別了吧，案發的第二天我就向保險 公司申報，已收到全額理賠了。」

聽完我的驚魂記，親友除了給予一番安慰外，都好奇地問我，「當槍口對著腦袋時，妳想到了什麼？」「啥也沒想，大腦一片空白。」這是實話，我不敢充英雄。