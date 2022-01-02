母親是獨生女，一九二○年代末出生於江蘇吳江一個殷實富足的家庭。外公是從英國留學回國的鐵路工程師，外婆是小學老師，母親家的祖宅有幾十間房子，一九四九年以後變成了縣政府和後來的縣醫院。

母親生長在一個書香門第，天性聰穎，上學期間學習成績一直名列前茅。一九四○年代中期，她以優異成績從西南聯大附中考上北京 醫學院，大學期間因參加左翼傾向社團而被停學一年；一九五四年，她自醫學院畢業後留校，任職於北大醫院內分泌科。

母親是研究學術的人，她對病人盡心盡力，晚飯後常常讓我和弟弟早點睡覺，因為有關於病人診斷或治療問題需要查閱文獻。她十分關心醫學進展，訂閱了好幾份醫學雜誌；我的任務就是定期把父母訂閱的醫學雜誌送到附近的中國書店裝訂成冊，方便收藏與查資料。

母親行醫的早期生涯中，在老師王叔鹹教授指導下，她發明了檢測糖尿病 的饅頭負荷試驗，也就是現在的糖耐量檢測。在當時的醫療條件下，這種簡單易行的方法深受廣大糖尿病患者和醫務人員歡迎，至今仍然在臨床上廣泛使用。

六○年代中國食物短缺，母親設法改善生活，冬天她把凍柿子加上一點奶粉攪勻，當做冰淇淋給我們吃。母親不太關心政治，但在文革期間卻未能倖免，和父親都被下放到農村；父親在京郊密雲縣，母親在甘肅玉門，相隔幾千里。我們一家四口分處在三個地方，我那時候十二歲，弟弟九歲，我們兄弟倆在北京相依為命，我十五歲初中畢業，因為出身不好，被下放到農村插隊務農，母親敢怒不敢言；後來她和我說了很多次，年紀輕輕的不讓上學讀書，白白浪費了大好青春時光。

七○年代末我上醫學院以後，更加體會到母親的學識淵博，問她一個問題，比如腎上腺皮質激素，她能夠幾分鐘內就把問題從簡到繁，循循善誘，解釋得一清二楚，而且非常容易記住。國家開放後，母親到史丹佛大學進修，回國後更是如虎添翼，帶領內分泌科對於糖尿病的治療水平，達到全國領先地位。

中東有一個石油國家的皇后因患糖尿病，請母親和西苑醫院的一位中醫師為她看病，經過幾周治療之後，皇后減重二十七磅，糖尿病也得到控制和改善。皇后對母親和中醫師十分感激，送給她們每人兩個大概有小手指粗的純金手鐲，母親回國後馬上就上交給國家了。

母親對糖尿病治療的成功獲得了廣泛認可，她對所有病人都一視同仁，不管是國家領導人或是普通老百姓，都認真對待，讓病人得以享受正常人的生活。

外公、外婆年紀大了之後疾病纏身，從蘇州搬到北京和我們同住，方便母親照顧他們。外公去世後，外婆雙耳失聰，牙齒也掉光了，母親請了保母照顧她，她們之間的交流方式也變成了筆談。母親的業餘時間都在盡心盡力孝順外婆，給子女做出了好榜樣。

二○○三年父親病重時，母親也被診斷出癌症，她從手術到化療，都非常坦然。那幾年我每兩、三個月就從洛杉磯飛回北京看望她，每次看到她日漸消瘦，心裡都十分難過。母親卻平靜地告訴我，「我是醫生，我知道我身體裡發生了什麼事，我自己都可以摸到肚子裡轉移的包塊了」。我聽到後聲淚俱下，而她卻是鎮定地說：「你們兄弟事業有成，家庭美滿，我沒有什麼擔心和留戀的。」母親真的很堅強，她雖然話不多，可平時的為人處事、醫療上的精益求精，將永遠是我們的人生楷模。