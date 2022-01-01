《老物件情懷》農村醫生手冊

農村醫生手冊。

家裡書架上有一本一九六八年印刷出版的「農村醫生手冊」，已經破舊到掉了外皮，版權頁也沒有了，但是卻浸漬著我和同學、親朋好友當初淘書與讀書的喜樂。

一九六八年冬天起，大規模上山下鄉的知識青年們到農村後，很多人都讀過這本書，這本與文革、政治都無關的書，在文革時偏離常規發行。

一九六八年春天，我們到上海畢業實習，同學都學著帶隊的劉中毅老師，喜歡去書店 。某天，兩位同學買到一本「農村醫生手冊」，這是新出版的書，要排長隊才買到，大家馬上也往書店去，可惜書已經賣完了。

有三大原因，使人人都想買這本書。

首先，價格出奇低廉，全書近一千頁，另有一帖銅版紙印刷的照片，內容非常豐富，價格竟不到二元；如果是印刷相似的其它圖書，起碼要五元。

其次，書的內容實用，都是醫藥衛生知識，適合給農村醫生當工具書，只要有中學文化基礎都能讀能用。

最後，書裡有女性生理知識章節，讓大學男生感到神祕好奇，這類圖書在理工科的學生圖書室很難借到。

實習後返回西安，當時大概是六月，聽說西安的書店有在賣「農村醫生手冊」，於是許多同學都趕了過去。買書排著長隊，一人限買一本，這一次終於如願，大家都買到了，手冊價廉物美，甚至有人想多買。

現在回顧，這本實用、廣受歡迎的醫療科普圖書，為什麼會賣得特別便宜？依照當時「把醫療衛生工作的重點放到農村去」的指示，這本書用文革前的紙型再版印刷，省掉了新版書的排版製版龐大費用；印刷發行數量非常大，把印刷成本極大幅度降低，文革還悄然取消了對圖書的作者稿費。

知識分子們虔誠於當時的文革思潮，積極為文革服務，重印農村急需的醫療書籍，是出版社的實在工作。

當時，圖書出版系統受到文革嚴重干擾，除了大量印刷文革政治的書本之外，其它的科技文化圖書很少使用新書排版印刷發行。「農村醫生手冊」意外搭上了政治圖書排版簡單的順風車，印刷條件豐厚。

文革時強調，「要算政治帳，不算經濟帳」，印刷一本受到各界歡迎的書，用來表現文革萬業興旺，讓農村個體也買得起這本書，出版社特別訂了超低的售價。但是，衛生出版社再版的其它醫藥圖書則沒有這種特價優惠。

年底畢業分配到農村修水庫，這本手冊跟隨著我，受到同一個小組同學們的喜愛，幫助我們在農村裡自我保健。後來我調到了解放軍 農場，軍隊有衛生所，終於不用翻書自療了。

一九七六年，妻子的三妹高中畢業，面臨上山下鄉。家裡大弟、大妹已經下鄉，按照政策，三妹能留城就業 ，要先暫行找工作；拿著批准留城的證明，她在街道醫療站當臨時工，從基礎的醫療輔助和護理做起。「農村醫生手冊」在三妹那裡發揮著更大的作用，她說，醫療站有幾個人借過手冊看、甚至抄書，最後，區知青辦把三妹分配到一個區辦工廠上班。

幾年後岳父家翻蓋房屋，在舊物裡發現已經沒有了外裝幀、也沒有那帖銅版紙圖片的書。我始終把各種工具書手冊當寶貝，它們不是連續閱讀的書籍，是遇事要去求教的老師。終於，這本書回原家了。