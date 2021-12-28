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《老物件情懷》九曲巷

文、圖／秦博瑞
一瓶「九曲巷」酒。
一瓶「九曲巷」酒。

我的家鄉在山東老濰縣，城市部局有些特殊，一般縣城的關廂都不單獨建城牆，而老濰縣的東關卻建有比城裡城牆僅矮幾尺的城牆，且有「七樓八閣九街十八巷」之稱，「九曲巷」便是其中之一。

「九曲巷」名副其實，巷子從東到西確實有九曲十八彎，加之巷子裡曾有令人驚悚的傳聞，從而名聲遠播。當年我所在的公私合營大華織布廠，臨近李家街上巷子的東口，工餘空閒時，就刻意探險似地從巷子裡「拐彎抹角」走到魚店街上的西口 ，除看到石頭鋪的道路、兩側居民鱗次櫛比的房屋，以及日常生活情景外，從未遇到過什麼驚悚之事。倒是經常會遇到對這條巷子的好奇者前來逛逛，久而久之，此地竟成了當地人和外地人的觀光景點。

改革開放後，城市發展日新月異，「九曲巷」竟被開發商拆成廢墟，不久後在上面建起高樓大廈。承載著老濰縣東關特殊建築史的「九曲巷」永遠消逝了，想來觀景的市民和外地遊客都大失所望 。

我是古建築的欣賞者和懷舊者，對毀壞的「九曲巷」 始終念念不忘，甚至魂牽夢縈。幸好，在它被拆除後不久，我過去經常投稿的當地電視報為激勵大家投稿，確立了雙周評一件好稿的約定，我有幸被評到了一次，獎品是一瓶「九曲巷」酒和一箱羊奶。沉甸甸的獎品拿在手中，我第一眼看到了青花瓷瓶上「九曲巷」三個藍字，極為高興。

放下手中的那箱羊奶，仔細端詳酒瓶上的圖案，畫的全是老濰縣的民風民俗，真是好極了，回家後便把酒瓶擺到了寫字台上，至今已二十多年。每天看到它，因「九曲巷」被毀的鄉愁，也就釋懷了。

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