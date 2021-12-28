春風化雨在竹中（下）

一九四七年二月二十七日至五月十六日，時局動盪不安，政府增援部隊抵台。一天，在苗栗的母親聽聞父親失蹤多日，焦急地揹著一歲多的大姊，挺著七個月的身孕奔走新竹四處尋夫。當母親快步回到宿舍時，正巧遇上父親，父親說他被抓去憲兵隊關在籠裡六天，不知死期何時？幸好辛校長得知消息後，為父親做保，讓他平安保釋。

辛校長與父親生死與共、相濡以沫，在那詭譎多變的歲月，培育出不少優秀學子，同時要面對著許多不公義的生離死別，難怪父親會數度流下無奈的淚水。

一九四五至一九五六年，父親任職竹中十一年，兄姊們也逐漸長大；記憶裡，當時住的是日式宿舍，各家院子裡種滿各式果樹，最前面馬路邊是辛校長公館，後面緊鄰教務主任及訓導主任的宿舍。辛校長的兩個女兒與我的四個姊姊年紀相仿，幾個女生經常在巷子裡玩跳房子、躲貓貓、唱歌、跳舞；三個大男人呢，他們很少串門子，而是在各自家院邊掃落葉、隔著矮牆邊聊天、邊談公事；母親們則是在圍牆上交換著柴米油鹽或鍋碗瓢盆。

一九五六年，即將退休 的新竹一中張棟蘭校長希望推薦父親轉任該校。張校長了解父親擁有新竹中學十一年教務主任的資歷、個性善良、外表嚴峻，再加上身材魁梧具有相撲高手的氣勢，對於當時校風尚待提升的新竹一中，是繼任校長的不二人選。然而，與辛校長及老師們有著革命情感的父親，萬分不捨離開新竹中學；但是張棟蘭校長鍥而不捨，多次追著父親欲說服他接受職務。有天，辛校長特來勸說父親，父親閉不見客，二人就隔著一扇門對坐良久。這二位讓我敬重不已的男人，展現惺惺相惜的情誼，即便多年後憶起此景，仍會讓我為之動容。

父親轉任新竹一中校長後（一九五六至一九六七），仍延續著竹中辦學理念。在學生眼裡，嚴厲的父親每天騎速克達在校外巡查，若遇到蹺課生及不遵守校規的學生，都會嚴加管教。逐漸地，竹一中優化成為桃竹苗地區首選的明星學校。

有關父親不為人知的柔和一面，是由校友張伯安告訴我的，他說：「我五十幾年前就在辦學貸了，當時只是覺得很丟臉，在校長鼓勵之下才有動力繼續讀下去。如今我在東部偏鄉部落幫助學童課業已二十多年，就是受到校長的感召。」

在我的職場生涯裡，遇到了好多父親在這段期間所培育的學生，謝謝他們回饋給我，關於他們心中所懷念的羅校長身影。

最後，參照楊泰興在二○一三年「她們，好厲害：台灣之光．十八位女科學家改變世界」一書中，介紹「成功大學生物科學與科技學院院長羅竹芳，對抗全球猖獗蝦病無役不與的國際蝦病專家」。我想以四姊羅竹芳獲得二○一二傑出女科學家獎的部分得獎感言做個結尾：「我生命中最重要人物，我的父親羅富生，畢業於日本中央大學，是新竹中學傳奇校長辛志平的左右手，與辛校長一樣崇尚自由開明的教育 理念。父親頗具俠氣，在二二八 事變期間，勇敢地保護學校的外省籍教職員安全。

猶記年幼時，非常羨慕辛校長家的大池塘，一日夥同弟妹在家裡也挖了一個池子，灌了水、放了魚，父親回家時發現子女的傑作，依舊笑嘻嘻地任由子女們恣意胡鬧。童年溫暖的家庭生活，讓我們想起來總是忍不住微笑。轉眼，望著修復成紀念館的辛校長故居，回憶起後庭的那條木板長廊最有特色，我老愛坐在長廊邊，懸著腿看著樹上芒果，眼巴巴地期望它掉下來。我小時候就喜歡生物，總是跟辛校長的女兒一起在後院玩耍，結果我們兩個都走上生物學研究這一行。

就是在這樣正直、開明、溫暖的成長環境，讓我有了最佳的身教與快樂的童年，並承襲著父親的道德勇氣。在二○○五年剛接任台大生命科學院院長之際，家人都十分擔憂，認為剛直的我將會碰得頭破血流，結果我的行政服務與實踐能力深獲好評，連任兩屆院長。這也必須歸功於小時候常常坐在客廳，聽父親跟辛校長聊天談如何辦教育、執行行政工作。如今舊地重遊，望著年幼時曾令我羨慕不已的辛家池塘，數十載未見，我既歡喜又感嘆，不忍離去地說：『這是當初那個池塘嗎？怎麼這麼小？』其實當年那鯉魚悠游的水池並沒變小，而是多年前那位小女孩長大了；不但開枝散葉，更把在這裡所受的身教、言行與美好，傳承下去。」

大家都說竹中的土好黏，的確，不管是在這塊土地耕耘或成長的人，對它的情感是如此深厚。前人留下了無數追憶，後人努力創造未來，就是這種傳承，讓大家引頸期盼著即將到來的竹中百年慶。備受感動的我重拾拙筆，寫下我的父親羅富生主任，更希望離世四十年的父親，能在精神上共襄竹中百年盛會。

➤➤➤春風化雨在竹中（上）