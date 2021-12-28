一九七二年除夕，我在安徽淮北插隊已經三年，十八歲的我，正被政治迫害搞到痛不欲生。因父親解放前曾參加過國民黨 ，被定為歷史反革命分子，我屬於「可以教育 好的子女」；前一年底大隊推薦我去招工，被公社毫不留情打下來，眼看那些吊兒郎當、工人家庭出身的同學都被招工走了，只剩我一個人還住在透著刺骨寒風的草屋。

面對鬼火般的煤油燈，沮喪、迷茫、無助的我看不到未來，也無人訴說，絕境中真想吊在梁上一了百了。父母知道我招工失敗，就來信說哥哥與姊姊春節同時結婚，叫我回上海探親散心。

回家過年是每個知青盼望的幸福時刻，更何況哥姊同時結婚，但招工失敗的打擊，使我對人生感到十分悲哀。想到上海的小伙伴們穿著整潔的工作服、挽著女友逛街，而我卻像癟三似地又黑又瘦、身無分文地待在家中，劣等公民的感覺使我寧願在鄉下窩著。

淮北是有名的乞丐窩，正如花鼓戲所唱道：「說鳳陽，道鳳陽，鳳陽出了個朱元璋，十年就有九年荒，身揹花鼓走四方。」一到冬閒，老人為了省下口糧，成群結隊地去南方討飯，直到春天才揹著曬乾的飯粒回來。我正處在招工失敗的痛苦中，根本沒過年的興致，所以既不買肉，也不打酒，更沒有同學處可去，因為所有知青都回家過年了。

除夕中午，我煮了一鍋山芋，那是一天的食物，我就配著鹹菜，一個人在空蕩蕩的草屋中吃著。這時，老隊長來到我的房間，他看我什麼都沒準備，就請我去他家過年；我知道他家也很貧困，年邁的老父還在外討飯，所以不想去打擾，但老隊長說「人逢佳節倍思親」，無論如何要我去。

到了老隊長家，只見床上籮筐裡放著許多花生和瓜子，一群孩子高興地坐在床上又吃又鬧，大娘正在準備年夜飯，小方桌上放滿燒好的菜，竟有好幾碗肉。不一會兒，菜都做好了，老隊長先將菜放好，飯盛滿，每一個盅裡斟滿酒，並將所有的筷子插在碗中，口中念叨著叫老祖宗都回來過年，然後我們都走出屋，將堂屋門關上。他說這是請逝去的祖宗都回來吃年夜飯，以前要燒香點蠟燭，現在破除迷信買不到了。過一袋菸時辰，大家一起進屋，大娘將所有的飯菜都重新回鍋燒一遍，說給祖宗吃過了，這時年夜飯才正式開始。

這是我第一次離家過年，真正體驗到淮北農民的貧窮，原來桌上大碗裡滿滿的肉，其實只是覆蓋著幾片薄薄的肉片，下面就是土豆、蘿蔔、白菜和自己發的豆芽等蔬菜 ，這已是農民一年中最豐盛的年夜飯。孩子們歡喜地吃著，大人們高興地喝著，我則憂傷地陪著，上海家人過年團聚的場景在我腦中映現，朦朧中老隊長夫婦的身影，就像父母一樣在眼前閃動，想到自己淒苦的命運，我的眼淚湧了出來。

老隊長拍著我的肩膀說：「好好幹，明年我一定再推薦你，喝點酒把痛苦都忘了。」那一刻，老隊長在我心中就像天上的菩薩，那小小的慰惜猶如春陽，給我活下去的勇氣。在紅色恐怖的年代，誰會同情我這個反革命狗崽子，那灑淚的年夜飯至今難忘。