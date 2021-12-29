我的家鄉皖南歙縣白楊村，一千多年來，居住由零星發展為連片集中，村莊由小變大，茅屋也成了磚木結構的徽派房屋。

目前，村中尚存許多古代建築，以清代的居多，特別是一些大房子，氣勢磅礡，建築考究。粉牆潔白，屋瓦黝黑，馬頭牆層層昂起；飛簷翹角，獸脊門拱，古樓房座座瑰麗。既體現徽派特色，又因地制宜，設計獨特，結構巧妙，各有千秋。

在白楊村東北方村頭，一處土名「四畝丘」，其上建造「務本堂」，是吳氏一百○四世裔孫吳承醰於清代乾隆間建造；吳承醰生於乾隆己丑年，歿於嘉慶戊寅年，生有八個兒子。他以務農為本，置辦大量農田，後從事鹽業生意，是歙南深渡一大鹽商；再做木材生意，揚言「收盡南源木」。

「務本堂」便是他生意興隆、財源茂盛時所建，因他以農為本，務農節儉起家，故取名為「務本堂」。該宅一字並排，三間相連相通；中間一幢為大，有大門、中隔門、天井、上下對堂五間兩閣廂；東西兩幢略小，有大門、中隔門、天井、上下對堂三間兩閣廂。屋外門樓高聳，磚雕石雕俱全，屋內清一色冬瓜梁、荷花座，斜撐、雀替等均為精細的木雕；三幢之間的隔間全為格子門，雖是簡單圖形的組合，但崇尚簡潔，清新淡雅，來往能見，自由方便。

務本堂頗具特色，一是中間一幢設計是少有的五開間，俗稱「挑擔屋」；二是大門前花園套大院，即大門前有一處很大的長方形大院，院門外又有一個頗為寬大的花園。如今大院仍在，花園則部分賣給他人蓋了房屋，部分成了空曠的曬坦。太平天國戰亂時，太平軍闖入該屋，十餘人遇難，屋前的房舍被燒，花園被毀，該戶從此家庭敗落，加之年久失修，現在西邊一幢仍有些損壞。

最大的老屋在中街，為「立本堂」和「德祥堂」及之後不斷擴建的房子，它們早已連成一個相通的整體。建造者為吳氏一百○六世裔孫吳樹仁，名紹坊，生於一八二○年，卒於一八七八年。他在深渡開設吳裕記什貨店，又稱「裕記茶號」，是深渡製茶史上首屈一指的人物，他也為四個兒子準備了四幢大房子。「立本堂」為道光年間所造，是從別人手中購置的新房子，包括西邊一大片附屬建築，有起坐間、廚房、放置手推石磨和石臼的披廈等。主屋經過修繕，取名「立本堂」，接著在屋後新建一進，與其相通。

「德祥堂」在「立本堂」的東邊，是樹仁公購買多人的舊屋、地基後，於咸豐年間新建，並以「德祥堂」為名，有二院、三天井、兩廳五廚，十二個房間，共計二十九道門。這兩堂大屋，以封頂蓋瓦的巷弄相連。之後的一百多年，樹仁公的後代又在「德祥堂」的南、北、東三處新建了三幢房子。

以上所講建築，年代有前有後，廳堂布局、雕刻風格、磚木石料等都不盡相同，但宅內布局協調，巷道相通，各處相連；外人入內好似步入迷宮，前方似乎到頭，轉過去又是柳暗花明，尤其是屋脊披水走向、簷水洩道、通風採光等頗為講究。上海復旦大學、同濟大學的教授，都到此參觀考察過，認為不同一般，值得徽派建築的專家學者進行探討研究，也可供遊客旅遊觀光 。

作者本人為樹仁公的後代，是他二兒子永楷公的玄孫，我出生在「德祥堂」，長在「德祥堂」和「立本堂」，二十多歲上大學才離開，對老家當然非常熟悉。遺憾的是，我小時候這兩堂老屋住了四、五十人，很是熱鬧；但目前大家庭已分成小家庭，或在原來的村口蓋了新式樓房，或在工作的外地購房安家落戶，常住老屋的幾個老人屈指可數，竟不滿一隻手，而且房子已現破敗之勢。

樹仁公還在中街另外地方，為子孫建造其他大房子，名為「德本堂」，時間當在咸豐後期。它坐北朝南，並排兩間通轉屋，布局為大隔門、上下對堂、三間兩閣廂，共有兩個客廳、兩個天井、三個廚房、十六個房間及附屬建築，二十九道門。

白楊村中，古代的房子尚有許多，雖沒有上面提到的房子大，但作為建築群，還是值得一提的。如大巷頭清代民居群，有「德裕堂」、「明德堂」、「松竹軒」等七幢清代中期房屋；下村塢以「向陽院」為中心的明清民居群；水埠頭以「則聖堂」為中心的明清民居群；汪村以「翕合堂」為中心的清代民居群等。

四十年來，由於村裡各家各戶幾乎都建造了新房子，老房子被拆掉許多，但是古代的大房子，為徽派建築提供了絕好的原生狀態。現在，白楊村被列入中國傳統村落，據說上級要撥款進行維修。如果實行，乃是保護、利用徽州古建築的大好事。