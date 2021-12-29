《老物件情懷》民間木刻曆書的謝幕本

木刻曆書。

一九八八年底，我出差到四川青川縣，火車在廣元市昭化鎮轉汽車 ，在農貿集市的地攤上，買到一本非常簡陋的新年底曆書。小曆書的尺寸比今天的手機 還小。

當時引發我買下這本小冊子，是印刷業者對於罕見印刷品的特殊興趣，怎麼在一九八八年還會有民間的木刻印刷本，還從廣東賣到了四川北部的鄉場集市。

中國一直有官方出版社機器印刷的農用曆書。在官方的農曆書裡，沒有傳統「皇曆」的「吉凶禍福」內容，沒有出行、婚嫁、建屋、安葬、祭祀等家庭大事要選擇日子的指導。農村需要有傳統內容的「老皇曆」曆書，我大學的同班同學，老家在山西農村，每逢寒暑假回家總要盤算日子，恪守「七不出門，八不回家」的老規矩，具有傳統而樸素的神靈觀。

這本木刻印版的小曆書，封面以後的開篇，是「二十八宿吉凶表」；吉凶表之後一頁，上部很簡陋的「春牛式」圖畫，下部圓圈形的「年神方點陣圖」。佩服這冊曆書的編、刻、印匠師們相當敬業，在極為簡陋的條件下，居然還有圖形，安排著圖文的刻版和印刷。

社會需要有傳統皇曆內容的曆書，就有了個體印刷作坊的老闆施展才幹的商機。但是曆書必須要在新的一年之前盡快售出，過了年，書就過氣了，時效性非常強烈；如何以最低的製作成本、合適的銷售價格、最快的時間把「老皇曆曆書」銷售出去，成為了個體印刷作坊的營生努力目標。

木版雕刻，比鉛字版和帶圖的銅鋅版機器印刷，來得簡便、低價。這本小書，是雕版匠人在木版坯上，直接用刀「寫」字，字體很隨意。字形簡省，「初一、初幾」的日子，一律刻成「刀一、刀幾」；「十二、十幾」刻成「|二、|幾」。

大約在一九九三年時，中國的中文電腦排版技術迅速普及。各個城市和鄉鎮，都出現了電腦打字複印鋪面。電腦的中文排版技術，要編排傳統內容的老皇曆，比木刻版更快捷、更清晰、整齊規矩，於是電腦排印小曆書徹底擠走了木刻曆書。

無意之間，在鄉場地攤上買的木刻印刷小曆書，竟成為了民間木刻印刷作坊的最後實物，那是民間木刻印刷的夕陽餘暉。