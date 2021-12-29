緊挨著我們村莊東南面有一個村莊叫「汪莊」，這個村莊百分之八十的人都姓汪。一九五八年七月的一天中午，烈日當頭，在村莊後面的一片竹林四周，擠滿了男女老少；他們在四名公安 人員的指揮下，將竹林圍得密不透風，原來正在這裡圍堵一名逃犯。當時只有八歲的我也緊隨著大人，很興奮地加入圍 堵隊伍中。

這名逃犯姓汪，他在被捕之前一直住在汪莊裡。聽大人說，這人是因為偷盜生產隊的耕牛被人發現後，扭送到公安機關，被法院判處有期徒刑三年，最後押送到白湖農場進行勞動改造；但是他思家心切，在一次勞動中趁看守不注意，偷偷地往家跑，結果很快被發現。當他逃往汪莊時正是中午，擔心被人發現，便悄悄地躲到竹林，試圖等待天黑後再回家看望妻子兒女，誰知他的一舉一動全被緊追其後的公安人員看在眼裡。為防止意外發生，公安人員只好組織民眾把這片竹林包圍起來，然後伺機抓捕。

時間一分一秒的過去了，一個多小時後，逃犯仍然毫無動靜。又熱又渴的圍堵人群再也沉不住氣了。有的說，要等到什麼時候？有的人說，乾脆衝進去把他抓出來吧。有的啥也沒說，就偷偷跑回家。

我們幾個小孩見大人怨聲載道，也紛紛議論起來，「抓壞人不就是像抓黃鱔一樣嗎？如果你把洞口堵死了，黃鱔怎麼出得來呢？還不如把洞口敞開了，讓他自己爬出來，這樣就好抓啦」。

說者無意，聽者有心，我們這番議論很快引起了公安人員的注意，他們經過商議，覺得我們這些孩子說的話頗有道理，於是聽取我們的意見，讓圍堵的民眾都撤離了現場。他們幾個公安悄悄躲到了汪犯家中守株待兔。

等到夜色降臨，月亮升起來，竹林裡靜悄悄的，清涼的晚風吹散盛夏熱浪 ，躲在竹林中的汪犯再也忍耐不住了。他從藏身處爬出來，發現周圍一片寂靜無人，便小心翼翼地走出竹林，悄悄來到他家的後院前，發現無人盯梢，便縱身跳入院子裡。殊不知，早已埋伏在他家裡的四名公安人員一起衝了進來，把他牢牢抓住。他一下成了甕中之鱉，這時，時針正好指向了午夜十二時。

等我幾年後上學讀書才發現，原來我們當年談論到的這一招，實際上就是引蛇出洞。沒想到我們幾個不懂事的娃娃們居然能為抓到逃犯立下功勞，回想起來也覺得有趣。