小時候，我家的巷口有名退伍老兵擺攤賣擔擔麵和抄手等，他會敲著兩片竹梆，巡迴附近巷弄，敬告周知「賣麵的來了」。家裡若有牌局，父母就會向他叫麵，他會在煮好後用食盒送來，之後再來收碗。那迴繞在夜空的竹梆敲擊聲，是我童年中難忘的回憶。

退伍老兵賣的擔擔麵，是把一些芝麻醬、辣油醬油混在碗裡，用少許開水化開，再把煮好的細麵拌進去，最後灑上一點花生粉，還可以加上蔥花和幾片青菜葉，一碗香噴噴、爽滑可口的擔擔麵就大功告成了。那時在台灣，有老兵麵店處就有擔擔麵，都是這樣的做法，我到任何地方都會找擔擔麵來解饞。來了美國，也一樣在中餐館 找，但再也找不到了。

美國的川菜館多半會供應擔擔麵，但都不是「老兵牌」擔擔麵，那擔擔麵有肉湯、又加了肉末，不一定有芝麻醬，口味口感大相逕庭。

查了資料才知道，四川擔擔麵相傳是一名叫陳包包的人，於一八四一年左右在四川自貢首先販售，因為他挑著一個擔子，這端是爐子，那端是製麵器具，所以被稱為擔擔麵。自貢早期的擔擔麵也是乾拌素麵，後來傳到成都才加上肉末和湯，變成今天的主流。老兵的擔擔麵食材簡單便宜，更為平民，也可能更貼近陳包包的原型。

隨著老兵凋零，在台灣的擔擔麵店似乎也愈來愈少了，近年回台，都不得不勞煩親人帶我去找當年存續下來的老店，叫一碗擔擔麵配上紅油抄手，一解鄉愁。

由於對麵的喜好，讓我也注意到了義大利 麵的美味，義大利蒜油麵即是多年前一位同事介紹的。他由生長在義大利的祖母帶大，飲食絕對義大利化。那天，我剛到系上不久，他帶我去一家小義大利餐室，我點了千層麵；他對我說：「要不要試試我的家常麵？我叫餐室按照我祖母的做法。」

當然好，那也是乾拌素麵，用橄欖油混合切碎的蒜末和少許辣椒末，略煎一下就拌入煮好的中條麵，變成了標準的蒜油麵。但他叫店家另外再拌上少許香菇末、九層塔末和鯷魚；吃起來的滋味美妙，我相信在台灣一定可以大賣，從此，這蒜油麵就成為我的「美國擔擔麵」。

標準蒜油麵在多數義大利餐館都有，但各家可能添加一些不同食材，甚至變個名字提高售價。有一次，我在外地一家小店請跑堂告訴主廚，照我同事的家常麵做，結果那位老闆兼主廚居然親自出來和我打招呼，問我是不是在義大利住過。

那天，那位同事還不忘告訴我，麵食不是馬可波羅從中國帶到義大利的，義大利自古已有之。我查了一下，在公元一世紀羅馬帝國就有了千層麵的記載；但用煮的一根根麵條，可能出現在公元八世紀的西西里島，在十三、四世紀才風行於全義大利。麵條最早可能由阿拉伯人傳入，再混合地中海區的配料烹調；但義大利也有創作，就是使用硬粒小麥來做成麵粉。

蒜油麵的起源地，有說是那不勒斯，也有說是拉齊奧，不管怎樣，蒜油麵的食材簡單、便宜、好保存，也是平民美食 ，和擔擔麵有異曲同工之妙。