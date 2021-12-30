我兒闖過「獨木橋」（上）

一九七七年七月，我的兒子從湖州一中高中畢業，年僅十六歲，還是個少年，即刻被下放到一個名為「井岡山」的山區大隊當新農民，抬石塊、築堤壩，加入農業學大寨的行列。這一去不知何年何月才能上調，我們深深地為他的前途憂心。九月下旬我從文教部門得悉，鄧小平復出後，決定恢復被停止了十年的高校招生 考試，我心裡一亮，被壓抑著的「送子上大學」願景，重新升騰起來。

十月上旬消息正式公布，如同閘門洞開，頓時五百七十萬人蜂擁而出，競相報名 ，猶如千軍萬馬衝向獨木橋。我們立即去井岡山大隊請求准假，讓兒子回家準備高考 。大隊長姓陳，小學文化，對教師很尊重，他爽快地同意了，於是兒子開始了闖「獨木橋」的進程。

兒子在校時讀的書少而凌亂，那時小學是五年一貫制，初、高中各二年，原來十二年基礎教育只剩九年。更因文革期間學校大亂，政治活動、學工學農成為主課，時不時去支援校辦農場及鄉村、工廠勞動，連物理、化學課也改為「工基」（工業基礎知識）、「農基」課，理論知識被拋在一邊。語文數學的基本知識也大為削弱，和一九六六年到一九六八年畢業的「老三屆」相比，基本功力相差甚遠，這次將同堂應試，處於不利地位。

在相對劣勢的狀況下，我們發揮「臭老九」的優勢，加碼惡補，沒有現成的複習資料，就從學校圖書館的舊書堆中，找來老版本中學教材和習題集，撣去灰塵，幫他複習。上午數學，下午語文，晚上檢查測試，我擔任數學輔導，從初中課程開始講例題、布置習題、批改糾錯，又請來隔壁宿舍的唐老師擔任語文輔導。

兒子畢竟在「教師堆」中長大，潛移默化，有一種追求知識的潛質，平時放學後，別的同學上街打鬧，他卻在家看「十萬個為什麼」等課外書，有點定力。這次高考，他深知關係重大，夜以繼日複習不輟。十月的天氣，秋老虎煩人，晚上蚊子叮咬難忍，兒子就把電燈接到蚊帳內，自己躲進帳子，一邊揮扇，一邊看書、默記，樂此不疲。

由於報考人數太多，實行二次考試制。第一次初試，由各縣舉辦，第二次正式考試，全省統一舉行。我們所在的吳興縣（現為湖州市）當時總人口才六十多萬，考生竟達一萬二千多人。

吳興的初考在十一月二十六日舉行，上午語文，下午數學，兒子易地去湖州二中考點應試，二十多個教室不夠，連健身 房也成了考埸，大約七百多名考生連同送考家長，人潮湧動，氣氛緊張凝重。

一整天下來，他雖感覺不錯，但終究人海茫茫，勝負難卜，於是懷著忐忑不安的心情重回井岡山，白天參加修水庫勞動，晚上在煤油燈下看書複習。

幾天後初試放榜，全縣僅二四一五人入選，也就是說，五個人中有四人被淘汰。所幸初試題目不難，未出初中水平，大多在我們複習範圍之內，所以順利闖過了第一關。

初戰雖然告捷，接下來的正式考試卻是一場硬仗，因為應試者都是「種子選手」。這時離考試剩不到二十天了，理工類要考語文、數學、理化及時政四門，內容多、時間短，非常緊迫；為此我們再次去井岡山大隊接兒子回來，備戰「決勝局」。

初試後，招生辦要求參加正式高考者填報志願。我們和兒子幾經討論，清華、北大等名校遙不可及，不敢妄求；決定第一志願上浙江大學，是重點學校，第二志願杭州大學，兩所學校都在杭州，有外婆、舅舅照顧，是最理想的了。至於專業，當時不甚了解，而報紙上正提倡新科技、新材料，我們趕時髦，就填了「材料系」報了上去，於是浙大材料系成了追求目標。

在臨考的關鍵時刻，學校出手為本校應屆畢業生舉辦高考輔導班，調集資深教師上場，並印發練習題、模擬試卷供學生使用，這就像一場及時雨，參加者十分踴躍。

兒子每天上午參加輔導班，下午自學，晚上按例測試檢查；我們還請來同校語文、物理、化學、政治老師為他「開小灶」，提示重點，當面口試，語文老師還指導作文寫作，詳批詳改。

這段時間他振奮精神，早起晚睡，足不出戶，專心備考。入夜，儘管已經疲憊，哈欠連連，上下眼皮打架，瞌睡蟲上身，他仍然堅持完成當天功課才入睡，還真有點懸梁刺股的味道。➤➤➤我兒闖過獨木橋（下）