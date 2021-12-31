小時候最愛玩搭無軌電車的遊戲，每次我都搶著當售票員，用夾子夾著草紙裁成的幾張小紙條，模仿售票員的口氣和動作：「關前門，後門關，剛上車的買票啦，拐彎了，抓住了。」我夢想長大當一名售票員。

我家住在天津大直沽，離六緯路很近，六緯路跑著兩路無軌電車，是天津最早、最長的無軌電車線路。無軌電車車頂上有兩條長長的「大辮子」，連接著馬路上架起的兩根電線。車子有兩種，一種如同公共汽車 ，只有一個車廂，前後兩個門；還有一種是兩節車廂那麼大，中間由帆布摺頁構成，我們都叫它「手風琴車」，前中後三個門。

我特別愛搭「手風琴車」，兩節車廂由一個可旋轉的大圓底盤連接，坐在連接處的座位上，車一拐彎，車座都跟著轉，刺激得讓小孩興奮大叫。如果這趟車沒趕上手風琴車，我常常等到下一趟，從中門上車就是手風琴車的連接處，沒有座位就站在那，別處有座位也不坐，就等著拐彎時的那種體驗。

售票員大多是男女青年，左手拿一個木板票夾，票夾上方中間有一個圓孔，售票員手心朝上把中指伸過去鉤著；票夾的四角是弧形的，售票員在乘客中穿行。票夾的一面是幾種票價不一的票，票根用粗皮筋綁著；另一面是豎著的三個半圓鐵槽，裡面放一分、二分和五分硬幣；左手同時拿著各種面值的一沓紙幣，右手拿一支紅藍蠟筆，蠟筆頭上綁上皮筋。收錢時手心朝上便於拿錢，撕票時，手腕一轉，票夾正好壓在手背上，蠟筆在票上往上一挑，既畫上筆道，也順勢把票挑起撕下來；鉛筆不行，因為會太滑。

乘客不多時，售票員到乘客面前售票，乘客說出站名，售票員馬上報出票價。上下班高峰時，人多得耳朵挨耳朵，售票員擠不過去，乘客都幫忙傳錢、傳票 。售票員好像知道誰從哪站上車，甚至也知道誰沒買票，他喊著：「剛上來的還有一位沒買票啊！」有時候，售票員擠過來，邊走邊問：「有打票的嗎？」有老年人上車，售票員會喊：「哪位給讓個座？」一下子站起來好幾位。

還有大人送孩子上車，告訴售票員到某某站提醒孩子下車，售票員會讓他靠門坐著，到站喊他一起下車。車門打開後，都是先下後上；如果看見有人邊跑邊招手喊著，售票員總是側身站在車門口等著，車上的人都盯著氣喘吁吁跑來的人。每到一站，售票員都高聲報站名。售票員的工作服都是藍色的，棉工作服有兩個口袋，棉手套露著手指頭；嚴冬裡，常見售票員對著手哈氣，偶爾把右手放在左胳肢窩底下取暖。

九○年代初，公交汽車取代了無軌電車，售票員也沒有了，全變成投幣、刷卡，現在還有手機 支付，越來越省事。我的外孫女和外孫也愛玩搭車遊戲，不過玩的是搭媽媽的私家車，當我回憶無軌電車的往事，他們都很愛聽。