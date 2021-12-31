我兒闖過獨木橋（下）

將近二十天的強化訓練，兒子的課業有明顯進步，但原來圓圓的臉龐也明顯瘦了下來，我們內心有些不忍。

十二月十五日浙江省統考開試，上午語文下午理化，次日則是上午數學下午時政。

這次城區湖州鎮的考生，全部集中在湖州中學考場，眾多考生早早齊聚湖中操場，其中有十五、六歲的「娃娃兵」，也不乏三十來歲的「鬍子兵」。眾人靜候入埸，正如歐陽修筆下，當年進士考試時「廣庭清曉席群英」的陣勢。我們鼓勵兒子什麼都不要想，只顧自己冷靜答題，盡量發揮就好。

第一堂語文考下來，他表情興奮地說，「語文知識題做出大半，但對錯沒有把握」；作文題「路」，恰好他曾參加過義務築路勞動，寫過相關作文，所以駕輕就熟，比較滿意。下午的理化考試他感覺不太好，這二門課原就學得不多，複習時又來不及消化記憶，只答出不到半數考題。我們安慰他，反正「大家容易大家難」，考好明天的科目就有希望。

第二天的數學考試他自認不錯，尤其是幾何比代數更勝一籌；最後的時政一科考得不夠理想。綜觀這次考試，語數二門可能在中線以上，其餘二門平平而過，這和此前付出的努力成正比，基本正常。由於這次考試總分的計算，語數的比重較高，所以他很有希望。

經過近三個月高強度複習考試，他已筋疲力竭，我們讓他在家休息，好吃好睡，三、四天後精神恢復，就再上井岡山，一邊勞動一邊等待消息。

一九七八年二月初的一天，我正在學校上班，忽然電話鈴聲急促響起，我連忙接聽，是縣招生 辦的一位朋友向我報告喜訊；他們剛剛接到了省招辦的第一批錄取通知，我兒子已經被浙江大學錄取了。

我興奮不已，心跳加速，身體發熱，比我自己被錄取還要高興許多倍。辦公室的同事都圍過來向我祝賀，我立刻打電話，把好消息告知在湖中工作的太太；她一開始不敢相信，繼而放聲大笑，並立即撥打長途電話告知兒子，讓他吃上定心丸。

據縣招辦統計，這次高考 吳興縣先後總共錄取九十三人，在二四一五名初試入選者中，占比不到百分之四，即二十五人中只取一人。如果按參加初試的計算，則一百二十人中才有一人。我兒子能闖過「獨木橋」成為幸運兒，得益於大環境的改變和關心、幫助他的各科老師們。

兩天後接獲浙大正式錄取通知書，我們立刻去井岡山大隊及其所在的妙西公社辦理回城手續，準備各項入學事宜。三月初，全家興高采烈地把兒子送進浙大，他的人生命運由此改變。

➤➤➤我兒闖過獨木橋（上）