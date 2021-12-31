《老物件情懷》母親唱的歌

孺子歌圖。

三十多年前的一個嚴冬二月，波士頓 酷寒，屋外冰天雪地，屋內暖氣充足，熱如初夏。午後靜悄悄地，初為人母，我坐在搖椅上哄著嬰兒入睡，口中唱著：「安睡安睡，寶寶在這裡睡，小床滿插玫瑰，香風吹入夢寐。蚊蠅寂無聲，寶寶睡得甜蜜，願你舒舒服服地，睡到太陽升起。」

那是中學音樂課學的歌，唱著唱著，想起了隔著大半個地球另一端的母親，覺得此時此刻，安逸於自己家中，何以還需這樣字正腔圓、中規中矩的？於是調子一轉，哼哼唱唱，竟唱出另一首不同調子的搖籃曲：「媽媽坐在搖籃邊，把搖籃搖，我、我、我的小寶寶，安安穩穩快睡覺，今天睡得好，明天起個早，花園裡面採紅桃。」這首是媽媽唱的歌，已好久沒有聽到過這首歌了，嬰兒是沒有記憶的，那麼一定是母親生下弟弟後，我圍繞左右聽到而有了印象。

母親是東北人，日本侵占家鄉，她隨著大姑媽、三叔、五叔，領著大姊，千里迢迢一路尋找投身軍旅的父親；走了好幾個省分，吃了好多苦頭，顛沛流離，好不容易熬過八年抗戰，卻又因國共內戰輾轉到台灣。那時政府統一語言，推行國語，學習中我對國語課最感興趣，最喜歡被老師點名站起來朗讀，學隔壁王媽媽一口標準的京片子，還參加過演講比賽。

但回到家裡，對母親那一口東北腔，總覺得有些靦腆。長大後，開始喜歡文字，也對寫作產生濃厚的興趣，作文時，尋找僻字澀句、堆砌華麗詞藻是常有的事，以為這樣可以取得高分。有一次，聽母親和父親對話，其中一個形容詞簡直太傳神了，想記下卻苦於字典中找不到，後來讀了「紅樓夢」，才恍然那是另一種語言。

有一次逛舊書店 ，看到一本古舊、書頁泛黃，封面繪圖是一群娃娃玩捉迷藏和老鷹捉小雞的書，「Chinese mother goose rhymes」，我翻看另一面：「孺子歌圖」。這是1900年在紐約出版，裡面有照片插圖和中英翻譯，光緒年間由一位美國傳教士何德蘭在中國收集而成。

其中有幾首耳熟能詳，是小時候母親教我們唱的：「小耗子上燈台，偷油吃下不來，叫奶奶，奶奶不來，嘰哩咕嚕滾下來」、「扯大鉅拉大鉅，姥姥門口唱大戲，接姑娘請女婿，小孩兒也要去」、「天皇皇地皇皇，我家有個夜哭郎，過往君子念三遍，一夜睡到大天亮」、「玲瓏塔，塔玲瓏，玲瓏寶塔十三層」、「小白菜兒地裡黃，七八歲兒離了娘，好好兒跟著爹爹過，又怕爹爹娶後娘，娶了後娘三年整，養了個兄弟比我強，他吃菜我泡湯，哭哭啼啼想親娘」，文字句式、語法與現代用語差異極大，卻親切無比。

前幾年中國流行好一陣子「東北風」，演員、小品、電視劇深得我心，讓我想到過往對母親的不了解，這時卻起了孺慕之情。旅遊東三省時，在瀋陽火車站要往旅館 的路上，心血來潮，很想掬一把故鄉土帶回台灣給病榻上的母親；只可惜水泥叢林，加上旅遊團腳步匆忙，沒達成願望。如今母親遠離塵世，想到她的歌，讀著與她有淵源的書，思念心切。