太極拳門派眾多，以楊式最負盛名，練者也常以正宗自居。孰不知太極拳起源於宋太祖的長拳，明代武官陳王廷，也就是陳式家族第九代，告老還鄉；回到河南 陳家溝後，他融合了其他武術招式，創造了「陳式老架」，一共七十四式，攻擊中有防守，打起來虎虎生風，剛柔並濟，好不威風，是謂「武太極」。陳家溝的老架，除了傳授給族中子弟，甚少外傳。

陳式家族傳到第十四代陳長興時，有位長工叫楊露禪，具有武術天才，受到莊主垂青，因此破例收為徒弟，與族中其他子弟一起修練。

後來楊回到北京 成為技擊高手，以教拳為生，他把招式改得溫和優美，踢腿動作完全刪除；幾代相傳之後，受到全國老年人及婦女的喜愛，成為楊式太極，又稱「文太極拳」，配上呼吸、運氣，在眾支派中一枝獨秀。

中加州 聖路易奧比士波城有華裔二十餘人，承蒙我的學生劉長江同學願意傳授陳式老架，每周六早上九時，我們在一所初中後操場上集合，先做暖身運動，再學習招式，一次一個小時，總共兩年半，風雨無阻。

我們後來又單獨練習了六年，這八年多的苦練結果是：大家身體好，心情愉快，家庭平安。

長江的師承來自台灣，他的師祖是杜毓澤，這位將軍早年留德，赴台後擔任四十四兵工廠副廠長，曾經協助先嚴許元麟，負責舉辦國軍軍官升等考試。因為家住的近，當時將軍常來我家與父親討論公務，想不到他竟然是陳氏太極高手；其原因是：將軍的父親在清朝時當河南知府，護院的武師們都來自陳家溝，早上練拳的時侯，小少爺也參加，因此盡得真傳。

將軍赴台後，為了發揚陳氏太極，把祕譜傳出來，一九八九年我暑期回台講學，曾在國父紀念館前，看到一位年輕老外打陳式老架，姿勢標準。飲水思源，是將軍的功勞。