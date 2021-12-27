《老照片說故事》春風化雨在竹中（上）

父親（前排右四） 的畢業照。（圖：新竹中學校史館提供）

我出生在新竹，雖然不是我後期成長的地方，但對這個城市總有著濃郁的情感，因為有許多的回憶發生在這裡。因緣際會遇到新竹中學黃大展主任，在他委婉又不放棄的託付下，開啟我認真尋回父親羅富生與新竹中學深厚淵源的旅程。

父親於一九二八年到一九三三年就讀新竹州立新竹中學校（新竹中學前身，屬第七回畢業生，見圖，前排右四），校長是首任的大木俊九郎先生。五個學年裡，父親在德智體方面被教師們評為性情溫順、愛讀書，更是劍道、網球、蹴球（足球）及相撲選手；就學期間住「學寮」（宿舍），也被任為學寮室長，管理與領導能力得以啟蒙。

大木校長博學多聞，要求學生剛健樸質（當時校訓是「質實剛健」）、尊敬師長（當時大木的訓詞每天有「凝念語」，內容觸及感念天地君親師），並以德、智、體三育並進為信條。這嚴謹的教育 理念，潛移默化影響父親，從此播下他投身教育工作的種子。

中學校畢業後，父親於一九三八年四月至一九四一年四月留學日本 中央大學法學科，完成學業後任職日本生命保險公司；這段時期父親不僅日文精進，更練就不服輸的硬頸精神。一九四三年祖父過世，父親回台奔喪後決定留在台灣成家立業，期間曾短暫任職苗栗工科（建台中學前身），也開過中文補習班，更認識台北第三女高畢業、服務於台北鐵道部會計職的母親官錦裡女士，同年十月十日兩人結為連理。

一九四五年八月日本宣布投降，國民政府接替日本治理台灣，廣東籍的辛志平先生在台灣省行政長官公署派令下，接掌「台灣省立新竹中學」（簡稱新竹中學）。該年十二月，辛校長單槍匹馬赴台，對於教材不足、設備儀器破舊及師資短缺等重重校務問題，都非常積極地一一克服。同時，他也四處網羅各方專才，父親因留日法學科，精通日文，因此獲聘為教務主任，同時擔任外國地理老師。在辛校長的帶領下，與彭商育老師與我父親形成強而有力的鐵三角，他們將學生課程銜接無間，五育全然發展，學校教育很快地步入正軌。

在黃春木一九九九年出版「無私與大愛-辛志平校長的故事」一書中，校友林初麒的回憶文章提及，「在辛校長初到台灣接掌校務時，羅富生主任可說是非常重要的助手。在開學典禮時，辛校長一站到講台，開了口，師生便全都傻眼了，所有的人都『莫宰羊』，因為當時大家都不會講國語。幸好羅富生是客家人，辛校長是廣東人，兩個人話語似乎有點通，加上羅富生曾在日本中央大學的『第二外語』課程學習過中文；正當大家不知所措之際，身材壯碩的羅主任悄悄站到講台邊，即席擔任翻譯；辛校長的廣東腔國語，便由羅主任一句句生硬地翻譯成日語。辛校長愛講話的習性與功力，在三十來歲的當年已根深蒂固，並且非同小可；每次朝會，必見他上台講話，每次必長篇大論。不過當時台下學生最佩服的，恐怕不是辛校長，而是羅主任；因為客家籍的羅主任，居然能聽懂廣東人的『官話』，實在是大大的不簡單。其實羅主任的國語是不道地的，旁人常笑羅主任說的是『不通話』，羅主任則自我調侃說是『普通話』。由於少年人學習語言的能力強，所以一年後，學生的國語已說得相當流利，並且也逐漸習慣辛校長的鄉音，羅主任的翻譯工作才告一段落。」

當我看到這篇文章時，立即分享給家人，因為對於父親描述得太傳神了。父親確實有膽識，反應機靈敏捷，話語幽默十足，不過講起國語真的是「普通話腔」。提筆至此， 耳邊彷彿又聽見父親在家用餐時開朗的談笑聲，真的好懷念那段歲月。

聯合報在二○○九年四月三日，刊登曾琮琇所撰寫的「紀念簿打開了─鄭愁予在新竹中學演講『失去的感性』」一文，有關父親的部分節錄一段如下：「鄭愁予提到羅老師的一則英勇故事。二二八事件 發生後不久，本省籍民眾聚集在東門路辛志平校長的寓所前抗議外省霸權。羅老師身材魁梧，隻身站在辛寓大門前，用道地的台語、客語、日語，向他們解釋辛校長是來辦教育的，義正嚴辭，不畏勢眾，得到民眾的理解，抗爭的人潮漸漸散去，成功化解一場族群之間的對立。鄭愁予認為，過去中國政治『立德』多於『道德』，過於強調忠孝誠信。倘使政治領袖以仁為本，風行草從，人民皆可行仁。在他眼中，羅老師不僅是一位飲者、教育家、更是一位勇敢的俠士；羅老師人格的感化力、包容力，為孔子『仁』思想的展現。」

➤➤➤春風化雨在竹中（上）