《老物件情懷》八仙過海憶二哥

八仙雕塑瓷。

三十幾年前，我買了新房子，二哥送給我四幅八仙嵌螺鈿漆畫；十年後，買了另一幢獨立屋，二哥又送給我一尊巨型八仙雕塑 瓷。我當年沒留意，為何二哥兩次都選擇了「八仙過海」當禮物？直到二哥去世後，我在清理二哥的遺物，才猛然悟出二哥的寓意。

傳說北宋建隆年間，因朝廷只撥給發配犯人的沙門島三百人口糧，所以當島上超過此人數時，看守頭目就把犯人綑綁扔進海。一次，五十多名犯人抱著葫蘆、木頭等跳海游向蓬萊城北丹崖獅子洞，只有八人僥倖生存，演變成「八仙過海，各顯神通」的故事。二哥一生坎坷，沒過幾天安穩日子，徬徨無助時總期望精神有所寄託；「八仙過海」鼓舞二哥度過難關，他送我八仙，不就是要我別向命運低頭嗎？

去年十二月一個下午，二哥暈厥住院，他因服用關節風濕藥物導致胃口不開，整周沒吃什麼東西。救護車來時，他的血壓 、體溫正常，也沒咳嗽，院方不准家人探訪，第二天我和二哥通電話時他還說沒事；當時醫院擠滿了新冠肺炎 病人，想不到兩天後他被感染了，必須使用呼吸機。當二哥血壓、體溫、脈搏恢復正常後，雖拿掉呼吸機，卻一直昏迷不醒，醫生提議插食物導管，但立即出現不適應，隨之發高燒，又重新啟用呼吸機，一月十二日晚上，終於撒手人寰。

二哥的離去對我們無疑是晴天霹靂。二哥奮鬥一生，由赤手空拳、家徒四壁，到不愁衣食、三代同堂，剛從職場退休就碰到世紀大浩劫，逃不過新冠肺炎的魔爪，只能感嘆「時也，命也，運也」。