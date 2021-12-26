第三個戀人名玉香，是我教的學生，活潑能幹。一天上自習課，她說有事要找我，我說一個女孩子不能單獨進入班主任的房間；她推門而入，坐在椅子上就哭起來。她說後娘要她念完初中就找個工作嫁人。玉香的親媽很早就去世，後娘在農村公社當婦聯主任，在家裡經常罵她，有時當著她爸爸的面動手打她，對自己的親生女兒就特別疼愛。爸爸什麼都聽後娘的，玉香無路可走，最後說要嫁給我，我搖了頭，她哭得更傷心了。我說學習期間師生是不能談情說愛的，這是法規，她提議等到畢業後。我同情她的身世，平時我也很喜歡她，很快地，我們就暗暗地加深了感情。

文革期間玉香初中畢業了，沒多久隨知青下放農村。不到一年，突然她後娘給她找了一個對象，還說：「我是婦聯主任，找的人放心。」玉香死活不答應，後娘天天磨嘴，也拉她爸來說服，強壓下，她屈服了。五十多年後，我被當年的學生邀請，從深圳趕去懷化市參加了同班師生相會，期間見到她，已是鬢髮花白、面色瘦黃。她傷感地對我說：「在知青那個年代，我跳不出農村，也跳不出父母包辦婚姻的壓力。」當年她二十歲，走進了淚水的婚禮。

第四個戀人名美清，是我現在的老伴，樸實多藝。在文革期間，我從學校教師下放到工廠，一日，廠辦公室陳祕書找我，說要給我介紹一個女朋友；當時我一驚，不知該怎麼回答。美清因文革失去了高考 機會，被招工進廠，分配在化驗室當化驗員，是廠文藝宣傳隊的獨唱、舞蹈、話劇演員，我擔任編劇、導演 ；雖然與她接觸較多，但她人胖、矮小，我從沒有愛的感覺。那時文革還沒結束，工廠裡一個接一個的清查、批判，「抓革命，促生產」的運動反覆不停。

深秋一日，突然我被省府下來的專案組傳話審查，不少相識的職工馬上就疏遠我了，並議論猜測我犯了什麼大事，我已被軟禁寫反省。一次傍晚，有人輕輕敲我的窗戶，開門一看，是美清來了，遞給我一件工廠穿的大棉衣，並說：「孫導演，天變了，注意別受寒。」後來我還聽到她對朋友們說：「孫導演是個專心音樂文藝的人，我看他不會幹壞事。」沒多久，我被解放了，我問過她：「妳為什麼要給我送棉大衣？不害怕嗎？」她說：「看你人很老實，可憐。」的確，那段時期，我正處於失去戀人的傷痛，加上被清查的遭遇，她都看出來了，她原本也是一個老實人。

一九六八年，上面對知青政策有新的解說，與她同進廠的一批高中畢業生，要經歷「上山下鄉」的運動才能招工，於是，她們那一批學生離開了工廠，落戶農村。她在鄉勞動一年多，大隊分配了一個知青招工指標，她被選中，進了另一個城市的大工廠。一九七○年正遇上保送「工農兵大學生」的機遇，她被選送湖南大學工農兵班，但她不去。她說：「我是大齡女子，要成家了，還去讀什麼大學。」

一九九七年，當工廠倒閉後，她陪伴我去廣東打工十八年。回憶我與她的初戀，我是在人生危難中得到了她的溫暖，才找到了愛的感覺，結成終生伴侶。眼下，我和她都進了養老院 ，她已病成植物人，我也在重病煎熬之中；在臨近人生最後的歲月，我應該要為生命而奮鬥，為活著而努力，精心給她護理，不辜負她曾經用深情孕育的愛。

時代進步了，戀愛觀念開放了，現在年輕人想愛就愛，大膽地說出來；老一輩的回憶，是對年輕人的羨慕。

➤➤➤我的四個戀人（上）