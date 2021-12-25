《老物件情懷》相差五十年的月曆

相差五十年的月曆。

年初收到一張照片時，感慨萬千，一晃眼邁入年底，再看仍不免內心悸動良久，誠如照片所言：「二○二一年和一九七一年的月曆完全相同，一模一樣，沒有絲毫改變，但我們卻改變了，我們多了五十歲。」

一九七一年我大學畢業，因為學非所好，同學都忙著拚執照考試，只有我和另一個男生，退而求其次，改行教書。原希望進入當年光榮保送直升的母校女中執教，但上級已分配了一個師大生物系的應屆畢業生；早知道會走上教書一途，考大學時就應該把師大生物系填在前面，名正言順不說，還可以享受公費。還好拜大學盛名之賜，我同時拿到三張聘書，一個是家裡附近剛開辦的國中，一個是專收男生的省立高工，我選擇第三個，女子護校，為的是比較容易調教。

我們系的錄取分數，雖然足以進入其他醫學院醫學系，大家還是夢想進來再轉醫科，哪知比登天還難；據說，我們那屆只有兩人轉成，分別是物理系和電機系狀元。大部分同學畢業工作一、兩年便留美深造，其中有位醫生世家的同學還不負家人眾望，在美拿到醫生執照。有年他返台度假，我們跟他餐敘，問他會不會返台定居？他還堅決表示：「不會，因為已經習慣了美國的地大物博。」沒想到陳水扁 執政以後，他欣然整裝回台，現在開心地在台北懸壺濟世。

有個秀外慧中、內外在美兼具的女同學，留美拿到博士後回母校本系任教，最後以系主任之尊榮退；還有個滿腦子生意經的男同學，在我們那一屆初辦預官甄試時，就洞察先機，收集考古題，出版了一本預官考試指南，聽說考試指南很暢銷。他畢業就回到南部，跟也是同行的妻子，胼手胝足開設醫事檢驗所，生意興隆，每次同學會，他若能撥冗出席，大家總起鬨要他請客，他也很義不容辭地大方埋單。

相形之下，做了一輩子教書匠的我最兩袖清風；轉念一想，都說年輕時比學歷，老來比病歷，我們那年榜單上雖然只有區區十二名，但已有三人病故。自忖雖然此生不過爾爾，想到多少人英年早逝，實應感恩自己今猶健在。更何況，一九七一年我單身，現在雖然又恢復單身，父母雙亡，老伴亦歿，但兒孫繞膝，生命得以延續。

一九七一年中華民國 台灣退出聯合國後，社會掀起一陣移民 潮，我卻處變不驚，為作育英才和相夫教子，忙得不亦樂乎。孰料因緣際會，年近不惑，隨夫婿踏上移民的不歸路，而今垂垂老矣，卻不能葉落歸根，遙望故土，只能徒呼負負。