上世紀五○年代後期，中國大批知識分子下廠下鄉接受工人農民再教育 ，我當時也被下放到公司下屬的「上海羽獸毛廠」，接觸到雞鴨毛羽絨工人。當大家白天身上穿著亮麗的羽絨衫，夜晚蓋著柔軟暖和的羽絨被，哪會想到背後飽含著羽絨工人多少苦難和血淚。

「上海羽獸毛廠」坐落在上海楊樹浦，原是英商開設的打包廠，除打包外還經營各種羽絨、兔毛加工；每天上班，還未到廠，路上就有羽毛飛絲漫天飛揚，更別提在廠裡了。

羽絨是雞毛、鴨毛、鴨絨、鵝毛、鵝絨，經過洗滌、消毒、拼堆工序，最後運到當時在浦東的羽絨車間製成羽絨製品。

羽絨加工最末一道工序，工人叫「打灰堆」，是將羽毛、羽絨在機器裡進行拼堆。這個車間最髒，飛絲夾著灰沙到處皆是，人們走過這個車間，一定要把眼睛、鼻子、嘴捂緊。

可憐的拼堆女工身穿工作服，嘴上戴著兩層大口罩 、只露出兩眼﹔八個小時工作下來，回到家裡會發一種工人們叫做「羽毛鬼」的毛病，就是一陣熱、一陣冷的職業病。

當時我雖然在兔毛車間揀兔毛，也受池魚之災發過一次，冷熱夾攻難受之極，但女工們每天下班，僅一人喝一杯紅糖水，當成勞動保護。

一甲子的時光流逝，讓我記憶猶新的是，一位年輕的馬姓女工，整隻手臂不幸被捲入洗毛機中輾斷。我記得當時她被送到上海市第六人民醫院，由以「斷手再植」著名的陳中偉醫師診治，但不知何故手術竟然沒有成功。

當時我家就住在第六醫院附近，曾經去看過馬女工，距今已經六十多年時光，那時年輕的可憐女工見我就叫「王老師」，放聲痛哭，那種慘狀至今仍躍然眼前。

「上海羽獸毛廠」不知還在不在？馬女工今又何在？聽我講述這番慘景，你還能說，「雞鴨毛是小事」嗎？