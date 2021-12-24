《老照片說故事》開心走完一世紀

三位百歲金花的慶生照片。

上個月我媳婦的祖母在視頻上，由家人陪同她走完人生的一世紀，老太太堅持疫情 期間不慶生，她以平常心度過健康開心的百歲生辰。

記得曾見到報上刊登一則令我難忘的新聞，居住在維吉尼亞州 近百歲的老太太維吉尼亞，偕同她七十七歲的兒子，一同駕馭著一艘以她的名字命名的「維吉尼亞號」捕龍蝦船出海。

他們在船上接受記者的專訪，這位集三個「維吉尼亞」於一身的老太太神采矍鑠、聲如洪鐘，在滔滔不絕地與記者對話的同時，以純熟的技巧將捕獲的龍蝦堆放在料理台上，手法俐落地將粗厚的藍色橡皮圈綁緊一對對的大鉗子，準備裝籠後運送上岸。

她的家族數代以捕龍蝦為業，她三歲起就因好奇，經常登上父親的船，看父兄他們捕捉龍蝦。長大後她決定參與家族事業，結婚後，夫妻倆仍然繼續捕龍蝦，她說這一生註定與龍蝦結下不了緣。

當記者問及老太太何時退休 ？她說在她的字典裡沒有「退休」兩個字，她說家族的血液裡流有捕龍蝦的基因，代代相傳，樂此不疲；只要動得了，她會繼續上船，直到倒下為止。記者轉身問掌舵的兒子是否曾考慮退休？只見早已年逾古稀的他露出溫婉笑容說：「我是早就可以退休了，但老媽身體猶健，總是興致勃勃地上船，兢兢業業地工作。老媽不喊停，我沒有理由不奉陪到底。」好一對樂觀進取的忘齡母子。

今年六月間，紐約市的一家安老院中，有三位老人共同慶祝她們的百歲華誕。她們不但是多年好友，而且同年同月生，三人皆出生於一九二一年的六月，生日僅各相隔三天，分別為六月十二日、十五日及十八日。

安老院在遵循安全的防疫措施中，特別為這「三朵金花」準備了為期一周的慶祝活動，並為她們送上巨型蛋糕和香檳。在眾人的祝福下，她們欣喜迎接百歲里程碑，並攜手同步邁入她們人生的下一個世紀。

她們互稱是彼此最佳伴侶，喜歡在一起做養生運動、玩棋盤遊戲、共同回憶過去。 在疫情持續蔓延期間，三位壽星皆心懷感激能平安度過最艱難的日子；她們在年初接種過疫苗後，都能維持健康快樂的身心。三位百歲金花興高采烈地慶生照片上報後，佳評如潮，頗有振奮人心的力量。

當記者問及她們的長壽秘訣峙，三人異口同聲的道出，「充分利用每一天，好好過每一個日子，它會帶來無比的快樂」。這與東方美學大師蔣勳先生所言的「美是一種努力活出生命的極限」，有異曲同工之妙。