年輕時在安徽淮北農村插隊落戶。那時毛老人家一聲令下，全國二千萬學生全部被趕到農村，美其名接受貧下中農再教育 。淮北大平原無山無水，資源匱乏，貧瘠的黃土地上只能長些紅薯、高粱、玉米，每天全工出勤賺二分四厘人民幣，窮得三餐雜糧餬口，了無生趣。

年底了，淮北寒冰水凍，日子越發難熬了，知青們紛紛動起了打道回府過春節的念頭。從淮北去上海的單程火車票要十一點五○元人民幣，相當於在農村全工出勤四百八十天的收入，可不是一筆小數字。

有一位在蕭縣的插妹來信問：「要不要去淮北市搭煤車返滬？」雖然艱苦一些，但可以省車錢。

原來那位插妹的叔叔是淮北市糧食局的幹部，他們局裡在春節前要拉一車子煤炭送到上海的協作單位，那時用的都是解放牌四噸敞篷卡車，裝滿煤炭後上面可以坐人。

那位插妹聽叔叔一說，心想搭煤車省一路車費也好，但是一個人走有點怕，於是邀請了另外三個插兄一起走。我們應邀先住進淮北市糧食局職工宿舍，等待發車。不料冬季淮北雨雪多，兩地相距六百公里，恐怕雨雪不安全，所以一直在等天氣好轉。

這一等就是一周，三個小伙子沒有退路，只能在插妹的叔叔家裡混吃混喝，心下著實過意不去。直到幾十年後，還專程請嬸嬸出來答謝當年這段情意，不過叔叔早已離世了。

總算等到了個晴天，一大清早，四個十七、八歲的年輕人，拿著簡單行李上了卡車。司機已由叔叔打好招呼，他把車廂靠車頭地方用煤鍬挖得稍低一些，再用油布罩蓋在煤炭上，四角綁緊。四個學生則坐在油布罩上，背靠車頭廂，每人都穿上了所有的冬衣、帽子圍巾加手套，全副武裝保暖。

卡車上路了，有微弱的陽光斜斜照射，卡車跑起來時帶動的呼呼風聲不絕於耳；雖然是背對著風，但揚起的煤塵和尖利的風聲讓大家都無法開口說話，只能閉眼合口，蜷頭縮頸，好像是老僧入定一般。

車行到鎭江已中午過後，司機停車稍作休息，大家也都下車活動一下僵硬的身體，找了路邊一家麵攤，喝一碗熱湯暖暖身子。下午發車後不久，天氣突然陰下來，起風了，而且還飄起了雪花，只見白茫茫一片，天地混沌。一路顛簸，一路風雪，好不容易捱到上海，四個人個個灰頭土臉，滿面炭黑，而渾身幾乎凍僵，手腳全都麻木了。

好在年輕人火氣旺，幸好沒有落下什麼大病。

七○年代的中國，正值文革大亂時期，社會貧窮到了極點。為了省十元錢人民幣，甘願受這份罪，想想現在生活在美國，出門五小時的飛機行程都要搭乘商務艙，正如隔世為人。