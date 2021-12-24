羅叔是馬來西亞歸國華僑，從武漢的醫學院畢業，六○年代和我父母一起在北大醫院工作。第一次見到羅叔是一九六五年，我父親患高血壓在家休養，羅叔和同科的醫生來我家探望。

我正讀小學，放學回家，發現我們家樓底下停了一輛嶄新的進口鳳頭腳踏車，那時中國很少見到進口車。我當時正在學騎成人的腳踏車，見到鳳頭車後就央求父親問問羅叔，我能否騎騎他的鳳頭車？羅叔笑了，說沒問題，於是給我車鑰匙，「你騎車去吧！」父親囑咐我別摔倒。我當時心情特別激動，當年騎進口車就像現在開法拉利一樣，很神氣的，回頭率很高，我在院子裡騎著車，小朋友們和大人們都露出羨慕的眼神。

文革開始了一段時間後，父親告訴我，羅叔離開去香港了，全家一起走的。我對羅叔的印象只有那一輛腳踏車。二十多年後，我在北京中醫研究院骨傷科研究所做博士生，學業有成，結婚生女，太太在UCLA進修生物學，我和女兒拿到了赴美簽證，一起準備到美國和太太團聚。父親告訴我，羅叔在舊金山 ，從事中醫針灸工作，和我的專業對口，我可以聯繫他。

抵達洛杉磯 幾天後，我打電話和羅叔聯繫上了，羅叔非常熱情，告訴我很多剛來美國需要做的事情，最重要的是考中醫針灸執照，並給了我加州針灸局的電話。我馬上給針灸局打電話，被告知報名截止日期已經結束八天了；但是針灸局官員告訴我，如果能把全部所需材料、申請表和CPR證書在一周內寄到，可以考慮容許我參加考試。我問什麼是CPR？官員回答說：「你不知道什麼是CPR，還想考醫學執照？」經過一周的緊張準備，終於備齊全部材料。兩個月後順利通過考試，拿到執照。

進入中醫針灸領域，才得知羅叔從香港來美國後，幾經輾轉來到舊金山，正趕上尼克森總統訪華後的針灸熱。羅叔就開始從事中醫工作，自己開了診所，在異國他鄉弘揚中醫。

我在洛杉磯是初來乍到，急需賺錢養家餬口，羅叔介紹我去離住處不遠的潘醫生診所幫工。第一天完工後，潘醫生給了我二十美元。我來美國之前每月工資八十二元人民幣，當時人民幣對美元的匯率是八點三比一。我自己突然感覺那麼富有，馬上去了住家附近的商店，給女兒買了沙灘排球、給太太買了一罐開心果。

在洛杉磯安頓後，羅叔為我安排了幾次在舊金山的講座，介紹中醫骨傷科疾病的治療方法；第一次飛到舊金山，羅叔和夫人親自到機場迎接。二十五年之後，我和羅叔在異國他鄉又見面了，他西裝革履，一副學者風度，通過講座讓我新結識了很多同道，也打響了知名度。兩天講座結束後，羅叔送我去機場，並堅持送我到登機口，匆忙中我怎麼也找不到我的回程機票，羅叔毫不猶豫地自掏腰包給我補了回程機票。

九○年代初，加州以至美國中醫針灸整體水平比較低，不同背景的人物加入中醫執照隊伍，水準參差不齊。那時候美國的中醫沒有分科，二至三年中醫學院畢業後，就可以參加執照考試，通過後就可以開業。基礎的醫學知識欠缺，臨床實踐匱乏，而從中國的醫學院畢業來美的， 特別是有專科學位培訓的，理論與臨床功底深厚。羅叔在全職開業行醫之時，還致力於在美國推廣中醫針灸，整體上大幅改善了美國中醫師的學術水平和臨床技能。

羅叔全身心地投入推廣中醫針灸。廣結良緣，積極參與政治家的活動和募捐；他也對州和國會議員遊說，推廣中醫立法，醫療保險 支付。他的業餘時間和周末常常花費在與中醫針灸有關的活動中。

北美的中文報紙經常有羅叔主持的中醫講座報導，他和美國中醫界人士的共同努力取得顯著成果。最近幾年中醫已經開始加入主流醫學，就連MEDICARE這樣的政府醫療保險也開始支付針灸。羅叔已經退休了，但他對在美國推廣中醫的努力和執著，我們後輩中醫人會永遠記得。