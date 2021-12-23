我的家鄉在撫順，地處中國東北遼寧中部區域，曾因擁有豐厚優質的煤炭而繁華一時，並留下簡約卻霸氣的別名「煤都」。

煤都有四大煤礦：勝利、龍鳳、老虎台、西露天。這些煤礦開採起始於上世紀初，由民族資本家王承堯等人上書清政府，申請開發撫順煤田獲得批准。不料，王承堯等人創辦的煤礦公司兩年後落入沙俄之手，隨後日俄戰爭，日本 趕跑了沙俄，霸占了撫順煤礦。在日本強盜侵占撫順的四十年裡，共開採掠奪煤炭兩億多噸。

解放後，撫順煤礦很快以產量高、質量好聞名於世，先後為國家貢獻優質煤炭十億多噸，「煤都」的美譽從此叫響全國。

我在撫順城區棲身生活了五十餘載光陰。因勝利、龍鳳兩大煤礦坐落市區東部，且距離較遠，交通不太便利，一直未涉足造訪。同時，也因上述兩座煤礦相繼於上世紀末破產 關閉，未來得及前往光顧，但從畫報及影視畫面中，卻將龍鳳礦的標誌物「豎井」，深深鐫刻在腦海裡。

相比之下，對老虎台礦、西露天礦熟悉多一些，不光是兒時獲得過兩礦生產供給的燒煤，且在成年後藉工作之便，多次深入礦井及礦坑採訪，故而印象深刻，記憶猶新。

知曉老虎台礦起始六、七○年代，是時，老虎台礦在生產加工煤炭中，淋出大量稀釋煤泥，這些煤泥專供當地百姓燒火做飯，取暖禦寒。購買煤泥是當時城區一道奇異風景。九○年代，老虎台礦創造出驚人業績，一次採訪中，我得知老虎台礦開採將近百年，採煤機械化程度達到百分之百，中國建國以來生產煤炭一點六一九億噸，上繳利潤二十九點一五四億元。

認識西露天礦是因兒時曾揀煤核。鄰居張家兩個小女孩時常結伴到礦坑邊沿揀煤核，以補充家裡燒煤短缺。母親見此督告我和大弟：「你倆也揀點煤核去。」翌日早晨，我們跟隨張家女孩行走半個多小時，抵達一個露天大坑邊，礦坑深不見底。至此，我知曉了這裡便是西露天礦。我和大弟按照張家女孩的指點，很快揀拾了兩小布 袋的飽滿煤核，收穫母親誇獎。我和大弟之後頻繁造訪大坑邊，其他小夥伴隨後也陸續加入。

長大成人之後，有幸藉工作之便，順著下礦盤山道直達礦底採訪。從中知曉，西露天礦始採一九○一年，十三年後轉為露天開採，建國後共生產煤炭二點八億噸，油母頁岩五點三億噸，留下了亞洲排名第一、世界位居第三的特大露天礦坑。

遺憾的是，截止本世紀初，撫順煤礦因煤層顯現萎縮枯竭，產量大幅下降。勝利、龍鳳兩礦無奈相繼破產關閉，老虎台礦也在十餘年後因無煤可採被迫關停；煤都僅剩西露天礦一小塊煤層區域，及生產油母頁岩的東露天礦還在開採。

煤都的光鮮近乎消逝殆盡，時下，儘管我已年逾花甲，移居海外，依然為家鄉昔日的輝煌繁華而驕傲，放開喉嗓傾情吟唱：「撫順，我的家鄉，曾經的煤都，誕生過中國第一噸煤、第一桶油母頁岩油、第一噸特殊鋼、第一噸鋁、第一台挖掘機。」