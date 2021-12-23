《老照片說故事》東遼河擺渡船

一九七○年代初的東遼河擺渡船。

一九六九年除夕前的數九寒天，響應毛主席「五七指示」，我的父母被強行流放到不通車也不通電的吉林省梨樹縣一處偏僻農村。母親於嚴冬睡在漏風茅屋裡經年失修的土炕，患上急性腎炎，無以治療轉為慢性腎炎。由於所在公社衛生院無法治療，多次申請回省城長春治病，幾經刁難後終於批准。

短暫准假到期的前一天，我陪同病體未癒的母親和父親輾轉回鄉村。黎明前摸黑從長春搭乘淩晨的火車出發，到公主嶺站轉乘懷德縣境內的長途汽車 ，一個多小時後在途中距梨樹縣界河最近的停靠點「朝陽坡」下車，踏上鄉間土路，步行半個多小時，就望見松遼平原曠野間的東遼河。汛期河面寬約百米，平時僅二、三十米，渡河方式是於兩邊略高的岸坡之間拉起一條繩索，靠一條平底木船擺渡。梨樹縣河岸旁有一間孤零零的簡陋泥舍，那是擺渡人的棲身之處。

第一年前往探望父母，我站在河邊，望見一條木船從對岸緩緩浮過流淌的混濁河水，移動靠岸。拉繩索的憨厚漢子，用粗糙的雙手牽拉木船，送幾人過來再接幾人過去。晚間跟父母聊起我平生頭一次搭擺渡船的經歷，父親說人們都叫那個光棍漢「張七子」。

隔年再去探親，那天清晨在公主嶺遇雨，土道公路上行駛的長途汽車雨天停運，我買了一根扁擔，挑著隨身物品冒雨徒步大半日。午後行至朝陽坡處東遼河邊，遙望那條老舊的木船靠在對岸水邊，河對岸土坡上那間泥舍在颯颯風雨中落寞佇立，納悶船夫張七子怎麼不見人影？呆站河畔觀看雨點散落流水河面，過一會兒，身旁來了個待渡農民，一問方知，張七子死了，再也沒人願意幹這苦差事。沒了擺渡人，就靠渡河人們自己上船拉繩子過河。如果空船停在對岸，就得乾等對面有人拉船擺渡過來。

這天我和父母抵達懷德縣岸邊，看見船停在梨樹縣那邊，於是撂下行囊坐在河灘等待，吃些食物果腹，過了河還有三個小時的長路要跋涉。我趁空閒，取出照相機拍照，正好對岸來了兩人拉繩索過河，膠片上便拍下當年東遼河的擺渡狀況。

後來我移居美國，東遼河成為我「文革」記憶中，一個永誌不忘的插曲。