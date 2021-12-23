一九七七年十月中旬，我從江蘇濱海出差到南京，那些年我住過許多旅社，然而這次卻鬼使神差般來到母校南京大學招待所求宿。其實我並非到南大出差，連住宿介紹信都沒有，彷彿冥冥中自有定數，招待所竟然破例允許我入住。

當時的南大招待所位於南園食堂旁邊，條件簡陋，一個房間擺四張床。不過我並不在乎，之所以投宿南大，潛意識裡是由於對母校的回憶與面對現實之間的巨大反差。

我於一九六三年考取南京大學，這裡有美麗校園、先進儀器設備和豐富的圖書資料，更有許多令人尊敬的教授。我就讀的生物化學是重點專業，一級教授鄭集先生參加了新生歡迎會，他勉勵我們，大學畢業後還要考研究生，立志畢生從事科學研究。

不過大學生活不盡如人意，一九六六年後有整整兩年被文革空耗；一九六八年我由南大畢業，分配到濱海縣，九年間先後接受貧下中農與工人的「再教育 」。到一九七七年時，我的處境用兩個字便可概括：無望。

首先是事業無望，我在一個四、五十人的小廠，所用非所學，守著一九三○年代落後的蘇聯化工產品丁鈉橡膠，生產過程易燃易爆易中毒，身為技術員的我終日擔心受怕。其次是生活無望，住在有「江蘇西伯利亞」之稱的濱海，生活之苦自不待言，加之地處偏僻，到南京要在汽車 上顛簸十個小時。再者是前途無望，如果說自己這輩子不得不耗在濱海，莫非我的孩子們也要在這窮鄉僻壤度過一生？

離開母校九年後得以重返住宿，我尋訪了上過課的西南大樓、住過五年的十二舍、古色古香的圖書館，還有許多曾留下足跡之處。身處母校，心中不由得泛起對往昔歲月的懷念，對照無望的現實，失落感無以復加；同時再次激起了自己對科學研究的嚮往。

十月二十二日我的命運開始改變。那天我從南大招待所出來朝新街口走去，途經「新華日報」報社，我習慣性停下來閱讀報紙。那時的報紙只有四個版面，花兩、三分鐘便能瀏覽完。然而那天的報紙，我卻足足看了一個小時，因為頭版下方一篇文章，讓我眼睛一亮，牢牢吸引了我。這篇題為「高等學校將恢復招收研究生」的消息，招生 辦法是「自願報名、單位推薦、文化考試、擇優錄取」，這條消息讓我振奮不已，對於我這樣既無後台、又無門路的寒門知識分子來說，極可能是改變命運的唯一機會，此次不搏，更待何時？

可以想見，一九七七年十月二十二日那天，全國在文革期間畢業的約七十萬 「老五屆」大學生，許多人都在糾結同一個問題：報考還是不報考？許多人擔心在文革中損失了十年時間，來不及準備考試。對於我來說，根本就不曾為此糾結過。我來不及充分準備，競爭對手們不也是準備不充分嗎？何懼之有？後來得知，當年全國共有六萬三千五百人報考，一萬七○八人成為文革後第一屆研究生；我有幸成為其中一員，考取中國科學院上海生理研究所。

我十分認同作家柳青的話：「人生的道路雖然漫長，但緊要處常常只有幾步，特別是當人年輕的時候。」對於我來說，一九七七年十月投宿母校所經歷的，就是決定我人生道路的緊要處。

如果沒有報考研究生，我不可能結束長達十年的蹉跎，得以從事鍾愛的科學研究；我和家人也不可能走出窮鄉僻壤，更不可能來美改變生活。四十多年前投宿母校和在報社前讀報的場景，至今依舊歷歷在目。