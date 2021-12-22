小時候，我家住在一條很寬的新式里弄裡，是上世紀二○年代建造的石庫門房子，底層廚房有一座灶頭，連通磚砌的煙道，還有一座立式鍋爐，俗稱「炮仗爐」，水管直通樓上衛生間。我家是在四○年代搬到那裡的，一幢房子三戶人家都用煤球爐燒飯煮水，大灶和鍋爐根本沒用，都成了空置的擺設。

大冷天洗澡不方便，沒有暖氣、沒有熱水，要先灌滿六隻熱水瓶，全拿到衛生間，把三十磅滾燙的水倒進浴缸；再把煤球爐拎進衛生間，爐子上擱了水壺煮水，由水沸騰後散發蒸氣，提升一點溫度。又怕吸入煤球燃燒以後的一氧化碳、二氧化碳引起不適，所以要有人在門外守著，時不時敲一下門，叫喚一聲，「冷不冷？有沒有頭暈氣悶？」

後來裝了煤氣，不再用煤球爐，冬天洗澡時，用一個大號鋼精鍋子盛滿水，在廚房開了大火燒開，接著趕緊端了熱水跑到衛生間倒進浴缸。雖然頭昏腦脹的情況好了許多，但畢竟不能驅逐屋裡的寒意，還得爭分奪秒、快手快腳洗完。

之後有友人送我一架方型的袖珍移動煤氣燃燒爐，那是當時的新產品，用一根長長的橡皮管，一頭在灶間套住煤氣灶上的煤氣噴嘴，一頭拉到衛生間連接煤氣燃燒爐。點著以後，火焰熾烈，屋裡確實暖和起來，但是過不了多久時間，空間不大的衛生間裡「兩碳」多了，氧氣少了，人會覺得渾身乏力，那可是潛在的危險。

不過，有時候也去公共浴室，人稱「混堂」。年紀小的時候，父親帶著去，長大了，就自己去。公共浴室也分檔次，樓下是大眾浴池，門票才一毛五分錢，如果要理髮、搓澡、修腳等服務，再買各種顏色的小竹牌。經過走廊，裡面是一間大廳，四周和中央有幾十張三尺臥榻，上面高高懸著縱橫的鐵管，隔壁就是浴池；一個大的，水溫不很高，是供大家泡澡的，另外一個小的，水溫相當高，是給人燙腳的。樓上是溫泉浴池，價錢要貴好多倍，環境比樓下乾淨，毛巾也是新的。

起初，走進公共浴室，脫掉衣褲，裸身對著許多陌生人，總覺得不自然，而看到那麼多人都在一個大池裡泡著，就猜想這水乾不乾淨？但是好像被一隻無形的大手拖下水去，也就硬著頭皮，旁若無人，與一幫浴客「同流合汙」了。

後來聽過「髒水不髒人」的說法，上大學以後，讀過哲學家尼采的話：「在世人中間不願渴死的人，必須學會從一切杯子裡痛飲；在世人中間要保持清潔的人，必須懂得用髒水也可以洗身」，明白了「髒水洗身，濁杯赴宴」的道理。不過理論接受是一回事，而付諸實踐又是另一回事，我還是我行我素，進了公共浴室，只是先在大池裡暖一暖身子，潤一潤肌膚，然後就到外面淋浴間擦了香皂，沖洗清爽。

洗完澡，浴客們蓋了浴巾，躺在臥榻上，有的喝茶，有的嚼一片青蘿蔔，有的修腳，有的閒聊，有的閉目養神，上演著安逸祥和市井生活的一幕。

如今旅居北美，這裡雖然緯度高，氣溫低，但公寓裡二十四小時供應熱水，終年有暖氣，洗澡很方便。

一介耄耋老人，腦海裡浮現出洗澡文化的歷史碎片，心中感謝生活、珍愛生活的情愫難以釋懷。