《老物件情懷》文房二寶

文房二寶。

俗話說，筆墨紙硯，文房四寶，但我僅有二寶。前幾天，整理書房雜物，拆開包裝，突然眼前一亮，出現在我面前的是一方久違的硯台，打開一看，裡面還藏著已經磨掉一段的「金不換」墨，讓我想起了昔日時光。

這是一方極其普通、小學生常使用的硯台，那也是我開始學寫毛筆字時使用的。記得媽媽聽說我要寫毛筆字了，她買菜路過一家雜貨店，就為我買硯台，也買了一錠最普通的「金不換」墨條；從這三個金色的字體就能發現，目前市面上應是買不到了。幸好這一錠墨只用了前面的一段，保留了「金不換」三個字，以此見證年代的久遠。

媽媽用一塊舊花布為硯台做了一個袋子，袋口有一根粗線，打開放入硯台，一拉粗線就收緊了袋口，很輕易就可以掛在書包的背帶上，可惜裝硯台的袋子已不見蹤影。

一天放學回家，我對著爸媽說：「班上許多小朋友都有這樣子的小硯台。還有兩個小朋友在吵嘴，都說硯台是他的，老師也分不清。」爸爸什麼話也沒有說，拿著我的硯台，走到廚房，用一把剪刀的尖頭，在我的硯台蓋上刻寫了我的名字。

從此這方硯台陪我練寫毛筆字，為我贏得了班上「書法 比賽」第一名，培養了我一生對書法的興趣；長大了，雖然不再使用這方硯台，因為它太小了，但是我一直珍藏著。幾十年間，這方硯台伴隨我搬了好幾次家，但我都捨不得丟棄。

老朋友又見面了，記憶的洪水 席捲而來，匯成了這篇記憶深處的小文。