我的中學歷史老師剛好也姓歷，名如良；據說他並沒有任何高等學歷背景，但卻是名聞遐邇的歷史學者，而且是我們地區唯一一位參與全國歷史高考 命題的歷史專家。但可能是因為沒有過硬的學歷，他只能在我們學校當一名歷史課教員。

我所就讀的中學是市第七中學，當地流傳著一個順口溜：「一中好，二中強，三中四中很平常，五中土，六中洋，七八九十出流氓」，這基本代表了各個學校的級別和特徵。歷老師在七中只是一位普通的歷史老師，沒有任何行政頭銜，但他在本地區歷史學界擁有廣泛的影響力，並且長期在市教育局 從事歷史教材的編纂工作。於是七中的校領導基本上不怎麼管他，他上課的方式也異於其他老師，記憶裡他的課大多是排在午飯後的第一節課。

他酷愛飲酒，每餐必喝，所以每次他來教室時都是微醺狀態，他也從來不帶課本，手裡只拈著一枝粉筆；先是問一下上一堂課講到哪裡了，然後就會用極短的時間在黑板上寫下這一課的內容大綱，並不時提醒我們，課本哪一頁哪一段是重點內容。在我們還在翻找書本的時候，他會一字一句的把那一段內容背誦一、兩遍，且一字不差，此時他還會強調這個重點內容，曾經多少次出現在過去的高考試卷中，包括出題形式，占多少分比等，如數家珍。

讓我難忘的是，他在課堂上經常穿插一些知識和有趣小故事，這些內容往往和課本上的不太相符，特別是中國近現代史。記得有一次講到內戰時期孟良崮戰役，他說有一次全國的歷史專家學者在山東濟南召開歷史研討會，有一位陝西的學者酒醉後抱怨：「國民黨將軍張靈甫，是一位真正的抗日民族英雄，是陝西人的驕傲；沒有死在抗日的戰場上，卻死在了孟良崮自己人手裡，更甚的是在歷史課本裡成了罪惡滔天的反動派。」

當我們追問張靈甫到底是英雄還是反動派時，他說，這些不是考試內容，當故事聽聽就好。每到此時，他總是兩隻手不停地搓著那枝即將用盡的粉筆，聲音會小許多。

中學畢業後，我到了遙遠的南方上大學，然後留在那裡工作，就沒有再見到歷老師，聽父母說他已經辭職，到北京 的某個出版社當編輯去了。

轉眼二十多年過去了，我偶然瀏覽網頁，看到他在網上宣傳新書「三桓演義」的消息，就在他的博客留了言。沒想到他還記得我，很快給了我回覆，並留下了電話號碼。電話中得知，他很早就退休了，現住在山東老家，於是相約見面。

他租住在一個狹小的單元樓裡，兒子結婚時，他窮盡半生積蓄給兒子買了一套商品房；女兒結婚的時候，他只能把原來七中分配的那套房子給了女兒一家，自己和老伴租房居住。我知道他善飲，於是帶了兩瓶好酒過去，但師母第一時間就把酒藏了起來，說歷老師剛做了一次手術，不能喝酒了；歷老師不滿地辯解道，「醫生都說了，那個手術與喝酒無關」，可是剛說到這兒，師母就很嚴厲地說：「你喝酒惹的事還少嗎？」

在接下來的談話中，大概得知，他從七中辭職，然後又離開了在北京的某編輯部，大概都跟他酒後吐真言有關，現在他只能靠寫書維持生計。

我就順勢談起了他那本新書「三桓演義」，問他，為什麼說「詩經」是中國最早的八卦雜誌呢？老師說在那個時代，民間小調的傳播速度是最快的，特別是一些民間俚語小調，大多夾雜著一些情色內容的小曲，傳唱度很高，一些官宦政客也經常借助這些小曲，編一些對手的色情故事，傳唱至民間以打擊對手；而孔子在編纂「詩經」時，嫌其粗俗鄙陋，都沒有收錄。然而，借助桃色內容打擊政治對手的方法，當下中國社會依然沿用，甚至有過之無不及。

我問書賣得怎麼樣？他說中國的出版社不給出版，他只能自費在香港買了版號，而且是自己出資印刷，最終也沒能賣出去幾本。然後他話題一轉，說以後不會再寫這類歷史書了，他正在整理幾本關於養生方面的書，甚至還有幾本食譜，說這些書有市場，起碼不用自己出錢印刷銷售。

那次見面後，我一直奔波各地，現在又來了美國，其間手機號碼也換了幾次，就又失去了和歷老師的聯繫。轉眼又過了近十年光景，直到今年九月的教師節期間，一位朋友發了一張歷老師博客的截圖給我，是老師的一首小詩：

「七十初度」

誰謂七十乃古稀，

如今百歲不足奇。

童心未泯青春在

躍馬揚鞭奔八十。

看來老師身體依然康健。