一九六○年代，台灣還在農業時期，社會純樸，民風善良，人與人之間常有無私的愛。那些年我家住在台中市五廊巷，房屋是竹子搭建的，竹籬笆的圍牆，竹籬笆的門，生活雖拮据，但一家溫飽不成問題。

那時城市和鄉村經濟有相當差距，記得晚飯前，常有一位農村婦人來要飯：「頭家娘，給一碗來分。」她是來要飯的，有一碗飯就滿足了。我媽把飯鍋裡剛蒸好的飯，舀一大杓倒進她伸出的碗裡，「多謝，多謝。」她欠身道謝後離去。那時日子過得不寬裕，一般人都有同情心。

那年冬季，一對面目黝黑、身形消瘦的農民夫婦，拉了一車大白菜，來到我家竹籬笆牆外，將白菜卸在地上，用一張帆布蓋住。板車上搭一塊棚布，四角竹竿撐著，晚上蓋一床露出棉絮的破棉被，他們夫婦倆就睡在板車上。白天男人挑著擔，走街串巷叫賣，女人守著菜攤，吆喝路過的人買一點。農業社會，農民賺錢辛苦，那一大車白菜賣完，他們至少要露宿一周。

當時父親在台中師範任職，通常下班回來時晚飯已上桌，老媽會泡好一壺熱茶放旁邊。那天老爸回家，還沒進門，先看到牆邊板車上的農民夫婦，板車中間生個小烘爐，爐火微弱，布棚四面通風，擋不住冬夜寒氣。老爸進門，拿著熱騰騰的茶和兩個杯子又出去。「天冷啊。熱茶，請你們喝。」「多謝啦。」他們從鄉下來，露宿別人家牆外，不但沒被趕，還送熱茶驅寒，格外感激。

老爸剛吃完飯，正在喝茶看報，聽到「嘟嘟」輕輕敲門聲，起身開門，寒冷的門外站著帶著靦腆笑容的農民夫婦，兩手各捧一顆大白菜，「送你。」「不用啦。」老爸推辭。「自己種的，免客氣。」農民堅持。「那好吧，謝謝。」老爸收下。一個操台語，一個講國語，居然都能聽得懂。

第三天傍晚，突然變天了，先是一陣陣閃電打雷，接著狂風大作，斗大雨滴跟著落下來，屋裡玻璃窗、門上都被雨水潑得模糊不清。老爸撐著傘下班回來，下半身濕透；吃完晚飯，正要喝茶看報，忽然想起在牆邊的農民夫婦，這種天氣，小布 棚怎擋得住大風雨？他們身體單薄，怕是受不了會生病。

老爸和老媽商量了一下，拿著傘又開門出去，昏黃路燈下，看到他們搭在板車上的布棚被風吹倒了，夫婦倆頭頂著棚布裹在棉被裡，在淒風苦雨中瑟瑟地依偎著。

「外面冷，又下雨，進屋吧。」老爸邀請他們。「免啦，歹勢啦。」農民怕打擾我們。「這麼冷，要生病的，進屋暖和。」老爸再三邀請。他們耐不住風雨中的寒冷，也感受到老爸的熱誠，跟著老爸拘謹地進了門。老媽已經把她做衣服的大案板，整理好了一個臨時床鋪，讓他們將就著過一夜。

那晚呼呼吹的寒風、嘩啦啦的雨勢，緊一陣慢一陣地沒停過，直到天微亮才稍歇。農民夫婦起床得早，我們還沒醒，他們已經把床鋪整理好離去。外面天色灰濛濛，男人顧不得仍在下雨，已穿上雨衣、挑著擔子出去賣菜了。他們一心只想把菜賣完早點回家。

雨下了一天一夜，郊區農地的菜進不來，菜價上漲，也好賣了些，堆著的大白菜一天天少了。一周後，他們把板車上的棚子拆了，收拾零碎東西準備回去。「頭家。這些沒賣完，送給你們。」老爸在上班，他們來向老媽道別，指著地上十多顆大白菜說。「這麼多？怎麼吃得完？」老爸下班看見屋裡一堆大白菜。那年冬天，我們每天都吃老媽醃製的泡菜佐飯，一直吃到過完年。

時光匆匆，轉眼已過一甲子，回想那年寒冬，鄉下菜農來城裡賣菜，露宿在我家牆邊的往事；父親對陌生人的同情心和愛心，農民夫婦的辛勞和誠懇，都令我很難忘。