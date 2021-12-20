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《老物件情懷》梅雀圖

文、圖／久彌
梅雀圖。
梅雀圖。

一九五九年，父親的好友吳伯伯攜來一張畫，他請當時的畫梅名家劉如桐畫梅花、女婿蔣雲仲補鳥，把這張梅雀圖送給父親。不僅父親喜歡，我更是如獲至寶，高興莫名；那是我對國畫最癡迷的年代，不僅久仰劉如桐大師的詩畫，對蔣雲仲伉儷也很是佩服。劉惠如秉承家學，本已畫得很好，他們夫婦又拜在花鳥名家邵幼軒門下，更兼得兩家之長，是當時最受人矚目、稱譽的一對年輕畫家。

其實他們比我只略長幾歲而己，但畫藝成就卻令我好生羨慕。猶記得有次台灣省美展，蔣雲仲的一幅大畫，描述松樹裡老鷹追獵貓頭鷹，象徵正義打敗邪惡，賦予傳統花鳥畫新意義，至今仍印象深刻。

劉如桐大師畫好後，題詩的造詣也好，畫上題著：「朝陽殿裡醉春風，香隔瓊簾映淺紅，翠袖擁雲扶不起，玉簫吹過小樓東。」明明是為梅花題詩，但不說梅，而是借壽陽公主春睡、梅花點額的故事側寫；而壽陽公主的故事，也不直寫而是用相關場景烘托出，真是羚羊掛角，無跡可尋。吳伯伯當時為我仔細解釋這首詩的神情，六十年過去了，還宛若目前。

這張畫還曾遇一劫，不記得是哪一年了，老屋改建，那時家裡沒人，它就和其它物件被丟在一間破房子裡，畫框玻璃破了，題款也被蟲蠹。幸虧我剛好回台看到，急請一位我熟悉的老師傅弄乾淨，重新裝裱，才維護了下來；如今掛在書房裡，不僅朝夕觀賞，也時時喚醒我年輕時光的一段美好記憶。

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